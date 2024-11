× „X-Factor: Das Unfassbare“: Comeback mit vier neuen Folgen und Austro-Star

Heute und am Sonntag lässt uns „X-Factor: Das Unfassbare“ mit einem Gruselmarathon und vier brandneuen Folgen zittern. Auch das Kärntner Model Jazz Egger spielt mit!

Zur Gala-Premiere in München schaute zu Halloween sogar Hollywood-Star Richard Karn („Hör mal wer da hämmert“) vorbei. Ab heute,Freitag lässt er die „X-Factor“-Fans auf RTL2 zittern. Zum Finale eines wahren Gruselmarathons, bei dem ab 10 Uhr jede Mentge der Klassiker-Folgen der Kultserie gezeigt werden, gibt’s ab 20.15 Uhr dann als TV-Premiere zwei brandneue Episoden!

Richard Karn (o.) und Produzent Holger Frick (li.) mit Reality-Star Yasin Mohamed (u.) bei de Premiere

Zu sehen sind zahlreiche Kurzgeschichten mit Gänsehautgarantie und Starbesetzung: Richard Karn schlüpft dabei in die Rolle des Witwers Bill, der eines Tages mysteriösen Besuch erhält Dazu spielt Betsy Baker („Grey’s Anatomy“ und „Evil Dead“) eine Hotelbesitzerin im Jahr 1990 und Carina Zavline („Germany’s Next Topmodel”) die Flugbegleiterin Shayna Devaux die einen illegalen Gast an Bord entdeckt.

Auch Österreich ist mit am Board: die gebürtige Oberkärntnerin Jazz Egger spielt nach ihrer Teilnahme bei GNTM jetzt in einer der neuen Episoden die Rolle der Friederike Brion, die einst die Geliebte von Johann Wolfgang von Goethe war. „Es war eine lustige Erfahrung, da ich eine Perücke tragen und meine Tattoos abdecken musste. Außerdem haben wir auf Englisch gedreht, weshalb ich gespannt auf meine deutsche Synchronstimme bin“.

Auch am Sonntag (3. November) können sich Mystery-Fans auf zwei weitere brandneue Folgen von „X-Factor: Das Unfassbare“ freuen, die ebenfalls nah am Kult-Original aus den 1990er Jahren dran sind – mit dabei ist natürlich auch „X-Factor“-Legende Jonathan Frakes.