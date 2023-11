Vanessa Mai tanzt bei Holiday on Ice an

Sensations-Stargast bei der neuen Holiday on Ice Show "A new Day" in der Wiener Stadthalle. Am 28. Jänner wird Vanessa Mai die Besucher mit zwei ihrer großen Hits überraschen

Mit der neuen Show A new Day feiert Holiday on Ice von 17. bis 28. Jänner in der Wiener Stadthalle den 80. Geburtstag des Eisspektakels. Zum Finale ist Vanessa Mai als Stargast dabei. „Die Vorfreude auf Wien ist groß! Mit Wien verbinde ich viele schöne Erinnerungen, unter anderem an vergangene Auftritte in der Wiener Stadthalle, Sachertorte und Wien in der Weihnachtszeit. Holiday on Ice hat mich schon als kleines Mädchen verzaubert. Die Eiskunstläuferinnen schwebten in ihren wunderschönen Kostümen über das Eis, und ich war wie gefesselt. Seitdem wusste ich: Tanzen, singen, performen, das ist meine Welt. Und ich möchte mich genau wie Holiday on Ice immer wieder neu erfinden. Unglaublich, was die beste Eisshow der Welt in den letzten 80 Jahren geschafft hat. Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich zusammen mit Holiday on Ice dieses außergewöhnliche Jubiläum feiern darf“, erklärt die Schlager-Queen ihren Wien Auftritt.

© Rico Ploeg | Holiday on Ice Productions

Am 28. Jänner will sie bei der 15 Uhr-Vorstellung die Zuschauer mit zwei ihrer großen Hits überraschen! „Das wird der krönende Abschluss unseres magischen Holiday on Ice-Jubiläums, das wir von 17. bis 28. Jänner 2024 feiern!“, so Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

© Rico Ploeg | Holiday on Ice Productions

Abseits von Mai liefert A new Day eine abenteuerliche Lovestory: In der Jubiläumsshow trifft Aurora, ein Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt, den jungen Adam, der ihr die Schönheit unserer bunten, vielfältigen Welt näherbringt. Zögerlich fasst sie Mut und wagt sich in ein großes Abenteuer, in dem geheimnisvolle Mächte sie immer wieder zurück in die Vergangenheit ziehen wollen. Eine dramatische Jagd beginnt – und das Publikum ist live dabei! Die Tickets für holiday on Ice und die Vanessa-Mai8-Show gibt es bei oeticket und ticket 24.at