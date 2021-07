Victoria Swarovski mit sexy Bikini-Foto

Victoria Swarovski bezaubert im sexy Bikinifoto am Wörthersee.

Wozu auf die Karibik fliegen, wenn der Traumurlaub auch um die Ecke möglich ist?

Am Promi-Hotspot in Kärnten lässt sich es sich gut gehen und die Sonne auf ihre sexy Kurven scheinen. Danach geht es gleich wieder an die Arbeit. Auch wenn sie für "Das Supertalent" nicht mehr vor der Kamera steht, wartet nämlich schon das nächste aufregende Projekt auf sie.

Um welches Projekt es sich genau handelt, verschweigt sie noch. Allerdings verrät sie schon jetzt in ihrer Insta-Story: „Ich hatte gerade einen wirklich tollen Termin. Es war so schön und super emotional.“ und fügt bei ihrem Beitrag hinzu: „Ich muss auch zugeben: Ich habe geheult!“

Bleibt nur zu hoffen, dass es Tränen der Freude waren. Wir bleiben gespannt