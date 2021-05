Victoria Swarowski als ''Bauerntrampel'' beschimpft

Victoria Swarovski wird von einem User im Internet immer wieder wüst beschimpft.

Traurig. Gegen konstruktive Kritik hat Moderatorin Victoria Swarovski (27) nichts einzuwenden, doch die Nachrichten, die ihr ein User auf Instagram schreibt, gehen zu weit. „Verpiss dich wieder in dein Ösi-Bauernland, du Bauerntrampel“, schrieb er unter anderem.

Swarovski selbst postete die Direktnachricht ihres Nicht-Fans und schrieb dazu: „Verstehe leider nicht, warum Sie derart unqualifizierte Kommentare von sich geben.“ Immer wieder musste sich die Österreicherin, die in Deutschland "Let’s Dance" moderiert in der letzten Zeit mit Hasskommentaren auseinandersetzen.

© Getty Images ×

Dank an ihre Fans

An ihre Fans schrieb Victoria dann aber noch dankende Worte: „Es sind so süße Nachrichten gekommen, dass ich mich nicht ­ärgern soll. Ich dachte mir, jetzt poste ich es einfach. Ich finde es einfach nur schade, dass es generell manchmal Menschen gibt, die denken, dass sie so was sagen können. Das finde ich einfach nicht in Ordnung.“