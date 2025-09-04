Alles zu oe24VIP
Stefan Raab
© RTL

Alle Fotos gelöscht

Was ist wieder mit Stefan Raab los?

04.09.25, 19:37
Stefan Raab sorgt für Aufregung - Fans spekulieren, was bei ihm los sein könnte, denn der Comedian hat alle seine Instagram-Fotos gelöscht. Stattdessen bleiben zwei kuriose schwarze Videos übrig. 

Welche Botschaft der deutsche Komiker wohl aussenden möchte? Klar ist, die schwarzen Beiträge wirken sehr mysteriös.

Mit 2,2 Millionen Followern auf der Social-Media-Plattform schockt er plötzlich: Alle seine Beiträge wurden gelöscht!

Was übrig ist: Ein schwarzer Beitrag und ein schwarzes Video, im Hintergrund ist Rauschen zu hören. Grund zur Sorge? Vermutlich nicht. Denn am Ende ist ein Lachen zu hören, das sich verdächtig nach dem Showmaster anhört.

Was ist wieder mit Stefan Raab los?
© Instagram

Der Vermutung liegt nahe, dass Raab Influencer veräppeln will, die mit solchen Hiobsbotschaften oft aufmerksam auf sich machen wollen. Wie die "Bild" außerdem erfuhr, soll es keinen Grund für eine traurige Botschaft geben.

Einige spekulieren auch, dass da etwas Großes auf sie zukommt, etwa eine Werbeaktion. Die auffälligste Spur wäre jene zum Discounter-Riesen Edeka.

Der Instagram-Account von der Supermarkt-Kette postete ebenfalls so ein schwarzes Video, selbe Länge, ähnliches Rauschen im Hintergrund und ganz am Ende: Ein lauter Rülpser. Womöglich handelt es sich hier um eine künftige Kooperation?

