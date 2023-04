Furla bringt Home-Kollektion auf den Markt

Die italienische Modemarke Furla steigt anlässlich der bevorstehenden Mailänder Design Week in den Einrichtungssektor ein.

Die brandneue "Furla Home" Linie wird am 17. April in Mailand enthüllt. Für die Interior-Expertise holte sich die Furla Gruppe eine Lizenzvereinbarung mit Magnificant für die Entwicklung, Produktion und den weltweiten Vertrieb.

Der perfekte Mix aus Mode und Design

Mit Furla Home verschmelzen zwei Welten, dessen Werte in den handwerklichen Prozessen und technologischen Innovationen liegen. Die erste Interior-Kollektion besteht aus Tischen, Sesseln und Sofas und ist zeitlos und trendy zugleich. Ganz in weiß mit minimalistischen Marmor-Details könnte sie nicht eher im Interior-Zeitgeist liegen, und passt sich von klassisch bis bunt perfekt an jeden Wohnstil an. Genau wie die Modekollektion, unterstreicht auch die Home-Kollektion zeitlose Eleganz und einen unverwechselbaren Stil, welcher keinesfalls auf Funktionalität verzichtet.

Furla Home Kollektion 1/4

2/4

3/4

4/4 © FURLA HOME © FURLA HOME © FURLA HOME © FURLA HOME

Alessio Sghinolfi, CEO von Magnificat, sagt: „Es ist uns eine Ehre, Teil der Furla-Familie zu sein. Unsere Mission mit Furla Home ist es, die raffiniertesten Qualitäten des italienischen Lebensstils in der Welt zu repräsentieren. Jede einzelne Kreation ist gleichbedeutend mit Eleganz und Kreativität wie die Marke, für die sie steht. Die kulturellen Werte, die uns inspirieren, sind die natürliche Erweiterung von Furlas DNA, um das Zuhause stilvoll einzukleiden.“