× Die schönsten Gartenmöbel

Wohnlichkeit im Freien. Top-Trend: Komfort, Qualität und Leichtigkeit!

Die Gartensaison hat begonnen – es wird Zeit, sich zu entscheiden, welche Möbel unseren Sommer versüßen sollen. Mehr Wohnlichkeit und mehr Qualität im Freien. Heuer sind Komfort und Funktionalität gefragt.

Ergonomisch verstellbare Rückenlehnen und unterstützende Sitzgelegenheiten lassen Sie die Sonne genießen. Die edlen Designs von B&B Italia erzeugen etwa ein zartes Gleichgewicht durch charaktervolle Entwürfe.

Mit Holz erzeugen Sie Wärme. Natürliche Materialien wie Holz feiern ein Comeback. Weich gepolstert werden Holzmöbel Ihren Außenbereich in einen gemütlichen Wohnort verwandeln. In Kombination mit dunklen Steinzeugfliesen (z. B. bei Fliesendorf) wird ein harmonisches Bild erzeugt.

Kräftige Farben. Maximalistisches Design ist auch im Garten gefragt. Mut zur Farbe und zu Mustern wird immer beliebter. Leuchtende Optik lässt Ihre Sitzgelegenheiten sofort einladend wirken. Roche Bobois inszeniert die Gartenmöbel heuer in Türkis und Mustern auf nostalgische Weise.

Multifunktionale Sofas, die individuelle Gestaltung je nach Bedarf ermöglichen, sind im Außenbereich auch beliebt. Der österreichische Hersteller Viteo verwandelt das Gartensofa in eine Kombination aus Sitz- und Liegebereich mit integriertem Beistelltisch. Die Pure-Kollektion erlaubt das Einhängen der Rücken- und Seitenlehne an beliebiger Stelle der Module.

Exzentrische Designs. Fast außerirdisch wirken die schwungvollen Entwürfe des italienischen Designers Moroso. Die Schnüre aus Polyethylen werden traditionell in Afrika für Fischernetze verwendet. Die Stahlrahmen machen die fragil aussehenden Strukturen standfest.

Die Designer setzen 2023 auf Leichtigkeit und Langlebigkeit. Viteo mit den Materialien Corian und Edelstahl. Ideal auch für den urbanen Raum, um den Wohnbereich nach draußen zu vergrößern. Mit den vielen Möglichkeiten dieser Kollektion lässt sich Ihr Sonnenbereich individuell ­gestalten.





Luftig-leicht

Luftig-leicht

Die AIR-Kollektion von Rasmus Falkenberg für Viteo setzt Ihren Outdoorbereich in Szene. Ab 4.172 Euro, viteo.com

Glasklare Leichtigkeit

Glasklare Leichtigkeit

Der Angel-Tisch mit passenden Stühlen von Silvana Angeletti & Daniele Ruzza für Roche Bobois spiegelt die klare Leichtigkeit und Frische des Frühlings wider, Tisch 2.730 Euro, Armlehnstuhl 520 Euro, roche-bobois.com





Warm und natürlich

Warm und natürlich

Mediterraner Komfort im Garten. Die Teakholzleisten sind von einem handgeflochtenen Polyolefin-Seil umspannt. Die Welcome-Line von Lederleitner unterstreicht die Individualität von Lounge-Möbeln neu. Ab 4.140 Euro, lederleitner.at

Kräftige Farben

Kräftige Farben

Trilogie Ottoman von Sacha Lakic für Roche Bobois. Die innovativen Stoffe sind schnell trocknend und bequem. roche-bobois.com





Nostalgisch

Nostalgisch

Die Ribes-Kollektion von B&B Italia ist ein modulares Sitzsystem mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit. Die gestreiften Pölster in Kombination mit den roten Aluminiumrahmen versetzen Sie in eine andere Zeit. Ab 5.025 Euro, hoettges.com





Puristisches Design

Puristisches Design

Die Pure-Kollektion von Viteo vereint Sitzkomfort mit zeitlosem Design und höchster Funktionalität. Das Prinzip: Modularität. Ab 5.064 Euro, viteo.com

Minimalistisch clean

Minimalistisch clean

Das kühle Design von Hay aus robustem Aluminium darf das ganze Jahr Ihren Outdoor-Bereich schmücken, Dining Bench 703 Euro, Lounge Chair 483 Euro, connox.at





Loft-Chic

Loft-Chic

Die Ambia-Garden-Sonnenliege lässt Sie bequem liegen und bietet genügend Abstellfläche, 269 Euro, xxxlutz.at

Kunstwerke zum Entspannen

Kunstwerke zum Entspannen

Die Modou-Kollektion von Ron Arad verführt Sie in eine andere Welt. Beschichtete Stahlrahmen und Polyethylenschnüre. Handgemacht in Senegal. moroso.com





Außerirdisch

Außerirdisch

Der Armlehnstuhl AVA von Song Wen Zhong für Roche Bobois verbindet Fantasie mit Perfektion. Dieses leichte und stapelbare Modell ist in mehreren Farben erhältlich. 400 Euro, roche-bobois.com

Zartes Gleichgewicht

Zartes Gleichgewicht

Die Borea-Sonnenliege von B&B Italia ist multifunktional. Die ovale Form definiert die Sitzgelegenheit im Freien neu. 5.657 Euro, hoettges.at

Gemütlich

Gemütlich

Der Bahia-Loungesessel ist handgewebt und mit Kissen oder Fell noch gemütlicher. 99 Euro, westwingnow.de





Wohnlich mit den richtigen Fliesen

Wohnlich mit den richtigen Fliesen

Fliesendorf schafft Wohlfühlatmosphäre mit Steinzeug-fliesen. Ästhetisch und praktisch vor allem in Kombination mit Holzmöbeln. fliesendorf.at