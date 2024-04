Tulpen pflanzen: Diese Tipps sind jetzt wichtig

Die prächtigen Blüten sind der Inbegriff des Frühlings: Tulpen verzaubern mit ihrer großen Farben- und Formenvielfalt von März bis Mai – ob im Gartenbeet oder im Topf auf dem Balkon.

Dass die Tulpe heute einen festen Platz in unseren Gärten hat, ist einem Diplomaten von Kaiser Ferdinand I. zu verdanken. Er entdeckte die attraktiven Blumen beim Sultan in Konstantinopel und schickte eine Ladung Tulpenzwiebeln an den Wiener Hof. Von Wien gelangte die Tulpe dann nach Holland. Heute ist die botanische Schönheit aus dem Frühlingsgarten nicht mehr wegzudenken.



Der große Auftritt der Tulpen

Mit Tulpen lassen sich in Beeten oder Balkonkästen farbenfrohe Frühlingsszenen gestalten. Je nach Sorte blüht die Königin des Frühlings von März bis Anfang Juni. Es gibt mittlerweile rund 5.000 Tulpen-Züchtungen, von einfachen bis zu extravaganten Blütenformen. Die Höhen der Zwiebelpflanzen variieren zwischen zehn und 75 cm, wobei die sehr früh blühenden Sorten und Wildtulpen meist niedrig bleiben. Gartenbesitzer wissen, dass Tulpen intensive Winter lieben. Während dieser Zeit ruhen ihre Zwiebeln in der Erde und sammeln Kraft für die kommende Saison.

Tulpen pflanzen: Die besten Tipps

Der richtige Zeitpunkt

Tulpenzwiebeln kommen im Herbst in die Erde, vorgetriebene Pflanzen sind auch jetzt erhältlich. © Getty Images ×

Die eher unscheinbaren Knollen der Zwiebelpflanzen werden im Herbst etwa 15 cm tief in der Erde vergraben. Zu den bekannten frühblühenden Sorten für den Garten gehört die in Turkestan beheimatete Wildtulpe Kaufmanniana. Auch die robusten Greigii-Hybriden erblühen schon früh.

Die passende Tulpen-Wahl

Ein Frühling ohne Tulpen im Garten? Unvorstellbar. Wer ihre Pracht für viele Wochen genießen möchte, setzt frühe, mittlere und späte Sorten ins Beet © Getty Images ×

Sind die frühen Tulpensorten bis Ende April langsam verblüht, schlägt die Stunde der Triumph- und der Darwin-Tulpen, die bis in den Mai erfreuen. Mit zunehmender Wärme öffnen dann im Wonnemonat die späten Tulpen ihre opulenten Blüten – wie die Papageientulpen und die Viridiflora-Tulpen. Vor dem Sommerbeginn kommt es zur Hofübergabe, wenn die berühmte schwarze Tulpe „Königin der Nacht“ ihren großen Auftritt hat und bis in den Juni hinein blüht, bevor die Saison der Tulpen zu Ende geht.

Die optimale Pflege

Tulpen sind pflegeleicht und gedeihen auch gut im Topf für Balkon oder Terrasse. Die Zwiebeln im Herbst mit Substrat einsetzen oder im Frühling eingepflanzte Tulpen kaufen. © Getty Images ×

Um die Tulpenpracht im Frühling möglichst lange zu genießen, kombiniert man frühe, mittlere und späte Sorten an sonnigem und halbschattigem Standort. Mit sandigen Böden tun sich die Pflanzen leichter als mit schwerem und lehmigem Untergrund. Wer im Herbst keine Zwiebel gepflanzt hat, kann jetzt vorgetriebene Sorten ins Beet setzen. Da Tulpen auch im Topf oder im Kasten auf dem Balkon gut gedeihen, können auch botanische Anfänger mühelos eine Tulpenpracht erstehen lassen.