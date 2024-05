× Wasser sparen im Haushalt: Mit diesen Tricks klappt‘s

Im Schnitt verwendet jeder von uns 130 Liter Trinkwasser am Tag. Das ist ganz schön viel! Der Großteil davon wird zusätzlich erhitzt, was mit einem erhöhten Energieverbrauch einhergeht. Die gute Nachricht: Mit einfachen Tricks können Sie richtig viel Wasser sparen.

Österreich ist zum Glück ein wasserreiches Land. Doch steigende Temperaturen und zunehmende Trockenheit könnten in Zukunft mehr und mehr zum Problem werden. Um Wasserknappheit zu vermeiden und das eigene Portemonnaie zu schonen, sollten wir unseren Umgang mit Wasser überdenken. Mit nur kleinen Veränderungen im Alltag kann jede:r von uns eine Menge Wasser sparen.

Die besten Tipps, um Wasser im Haushalt zu sparen

Badezimmer

© Getty Images ×

Laut der Österreichern Vereinigung für das Gas- und Wasserfach verbrauchen wir hierzulande am meisten Wasser mit Duschen und Baden. Der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch liegt hier bei etwa 44 Litern. Deshalb herrscht vor allem im Bad großes Potenzial zum Wasser sparen. So helfen Wasserspar-Duschköpfe den Verbrauch zu drosseln, ohne das Duscherlebnis zu verändern. Wer sich nur wenige Minuten duscht und Pausen während des Einshampoonierens macht, kann bereits rund 30 Prozent Wasser einsparen.

WC

© Getty Images ×

Ähnlich verhält es sich auch bei der Toilettenspülung. Viele Modelle haben mittlerweile zwei Auswahlmöglichkeiten. Bei der großen Taste werden rund sechs Liter Wasser verbraucht, während die kleinere hingegen nur drei Liter verwendet und in den meisten Fällen genauso gut funktioniert. Wer beim Einseifen der Hände den Wasserhahn abstellt, kann zusätzlich bis zu 50 Prozent Wasser sparen.

Küche

© Getty Images ×

Um Wasser zu sparen, sollten Sie auch alte Geräte überdenken. Die Technik entwickelt sich kontinuierlich weiter und moderne Geschirrspüler verbrauchen mittlerweile viel weniger Wasser als der Abwasch per Hand. Besonders sparsame Spülmaschinen verbrauchen in der Regel ein Drittel weniger Wasser als ihre Konkurrenz-Modelle. Das Eco-Programm hilft zusätzlich, Wasser- und auch Strom zu sparen. Das gleiche gilt übrigens auch für Waschmaschinen. Überprüfen Sie zusätzlich Ihre Armaturen auf Defekte. Ein tropfender Wasserhahn verschwendet nämlich aufs Jahr gerechnet etwa 4.200 Liter Wasser.

Garten

© Getty Images ×

Nicht nur im Haus oder in der Wohnung können Sie Wasser sparen, sondern auch im Garten. Es empfiehlt sich, Regenwasser in einer Tonne zu sammeln und dieses zum Bewässern zu verwenden. Auch kann relativ sauberes Wasser aus der Küche, beispielsweise vom Waschen von Obst und Gemüse, in einer Schüssel aufgefangen und ebenfalls zum Gießen verwendet werden, solange kein Spülmittel enthalten ist. Gleiches gilt für halb ausgetrunkene Wassergläser vom Vortag oder Teereste. Verdünnter schwarzer Tee eignet sich sogar als Dünger für viele Pflanzen.