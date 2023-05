× Bunt und vielfältig: Gmundner Keramik erfindet sich neu

Im Zeichen der Toleranz interpretiert Gmundner Keramik diesen Juni seine ikonischsten Klassiker neu.

Das grüngeflammte Geschirr aus Gmunden ist weltbekannt, und hierzulande in fast jeden Haushalt zu finden. Und selbst nach 300 Jahren schafft es die Gmundner Keramik Manufaktur auch heute bei der jungen Generation Anklang zu finden. Wie? Ganz einfach, das Traditions-Unternehmen erfindet seine Klassiker stets neu! Nun erhält das ikonische Design einen modernen Anstrich- in den sechs Farben des Regenbogens.

Stolz, tolerant und selbstbewusst

Die Regenbogen Edition ist eine Hommage an Gmunder Keramik Kund:innen aus aller Welt. Dank des fröhlichen Designs bringt die Manufaktur so noch mehr Farbe und Freude in den Alltag. Gmundner Keramik zelebriert bereits zum zweiten Mal die Vielfältigkeit seiner Kund:innen.

Regenbogen-Sortiment

Die sechs per Hand geflammten bunten Striche auf der strahlend weißen Keramik bringen jedes Geschirrstück richtig zum Glänzen: echte Unikate eben. Das Hero-Piece der Kollektion ist der Regenbogen-Krug - ein moderner Klassiker, der in jeden Haushalt ein Zuhause findet. Die Regenbogen Kollektion ist von 1. Juni bis 30. Juni 2023 verfügbar.

