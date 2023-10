Diese Dinge lassen Ihre Küche unordentlich wirken

In der Küche kann es schnell mal unordentlich aussehen. Häufig ist es jedoch nicht der Abwasch, der den Raum chaotisch wirken lässt, sondern ganz andere Dinge in der Küche...

Einmal gekocht und schon ist das Küchenchaos ausgebrochen. Dabei hat man nicht mal ein Gänge-Menü oder ähnliches gezaubert. Doch egal, wie gut man nach dem Kochen die Küche putzt und aufräumt, der Raum wirkt trotzdem oft unordentlich. Wir verraten fünf Dinge die die Küche unaufgeräumt wirken lassen:

1. Gestapeltes Geschirr

Gestapeltes Geschirr kann die Küche schnell unordentlich wirken lassen. Und dabei ist nicht nur schmutziges Geschirr in der Spüle gemeint. Vielmehr geht es hierbei um Teller, Schüsseln und Gläser die ihren Platz auf dem Regal oder im offenen Küchenschrank haben. Vor allem Geschirr in unterschiedlichen Designs kann schnell unordentlich in der Küche aussehen. Aber auch gleiche Teller und Schälchen sollte man besser verstauen, um Unruhe zu vermeiden.

2. Voll gestellte Arbeitsfläche

Der erste Blick in der Küche fällt meist auf die Arbeitsfläche. Ist diese unnötig voll gestellt, wirkt der Raum automatisch unordentlich - auch wenn der Rest aufgeräumt ist. Anstatt alles griffbereit auf der Arbeitsfläche zu lagern, sollte man schauen, welche Dinge man tatsächlich täglich benötigt. Müssen Toaster, Wasserkocher und andere Küchengeräte tatsächlich auf der Küchenzeile stehen, oder reicht es auch, wenn sie im Küchenschrank verstaut sind? Ist alles gut verstaut, wirkt es gleich viel ordentlicher. Größere Dinge, wie Mikrowelle oder Küchenmaschine, können natürlich stehen bleiben.

3. Originalverpackte Lebensmittel

Auch Lebensmittel in ihrer Originalverpackung lassen die Küche schnell unordentlich wirken. Cornflakes, Spaghetti, Mehl oder andere Dinge sind häufig in besonders bunten Verpackungen zu kaufen. Lässt man die Lebensmittel in diesen Packungen, kann das schnell chaotisch wirken. Stattdessen sollte man die Produkte in zueinanderpassende und damit harmonisch wirkende Dosen umfüllen. Die fest verschließbaren Gefäße sehen dabei nicht nur gut aus, sondern können auch Lebensmittelmotten vorbeugen.

4. Alles braucht seinen Platz

Für mehr Ordnung in der Küche sollten nicht nur Lebensmittel, sondern auch alle Utensilien ihren Platz haben. Schwamm, Bürste oder Geschirrtuch sollten auf eine passende Ablage, zum Beispiel an der Wand, gehängt werden. Wenn möglich sollte man jedoch ganz darauf verzichten, solche Utensilien offen liegen zu haben, und sie lieber in Schubladen unterbringen.

5. Organisation ist alles

Um die Ordnung in der Küche halten zu können, muss es auch in den Küchenschränken ordentlich sein. Dabei helfen sogenannte Organizer. Fächer, Behälter und praktische Boxen, in denen man alles gut und sichtbar verstauen kann. Denn egal wie ordentlich es in der Küche ist – öffnet man die Schränke und einem fallen plötzlich Geschirr, Tassen & Co. entgegen, herrscht Chaos.