× Dieses Küchen-Gadget ersetzt die Einkaufsliste

Einkaufszettel vergessen? Kein Problem! Die neue Kühlschrankkamera von Liebherr bietet jederzeit und von jedem Ort Einsicht in das Innenleben des Kühlschranks.

Das Problem kennen viele: Kaum betritt man den Supermarkt, setzt das Kurzzeitgedächtnis ein: "Haben wir noch genügend Milch zuhause? Brauchen wir frisches Brot? Was wollte ich mir heute eigentlich zum Abendessen kochen?". Die neuste Kühlschrankkamera von Liebherr-Hausgeräte erhört all unsere Probleme. Denn die High-Tech Kamera „HNGRYnsite powered by Liebherr” bietet jederzeit und von jedem Ort Einsicht in das Innenleben des Kühlschranks. Die Frage beim Einkaufen, ob dieses oder jenes noch ausreichend vorhanden ist, lässt sich somit auf einen Blick klären.

Gut für die Umwelt und die Geldbörse

Das smarte System aus Kamera und HNGRY App sorgt so für klare Verhältnisse. Lücken in der Kühlschrank-Bestückung werden ebenso vermieden wie der Kauf (noch) nicht benötigter Lebensmittel – gut für die Umwelt, da der hilfreiche Einblick dabei unterstützt weniger wertvolle Lebensmittel zu verschwenden. Mit der Kamera unterstreicht Liebherr den Anspruch, dem Markt als Spezialist für Kühlen und Gefrieren auch im Zubehör-Bereich immer wieder neue Impulse zu geben und den Verbraucher:innen besonders attraktive Angebote zu machen.

© Liebherr-Hausgeräte ×

Die Kühlschrankkamera nimmt nach jedem Schließen der Tür automatisch ein Bild vom Inhalt auf. Sie erfasst mit ihrem weiten Blickfeld den gesamten Kühlschrank-Innenraum und ist besonders leicht zu nutzen. Alles Wichtige wird in der HNGRY App erklärt, und die Kamera kann sofort in Betrieb genommen werden.

Kleine Kamera, großer Effekt

Es kommt zu keiner Lebensmittelverschwendung, weil Doppelkäufe von Beginn an vermieden werden. Im Supermarkt kann bei Bedarf schnell nachgesehen werden, was zuhause noch ausreichend vorhanden ist. Gerade bei Mehrpersonenhaushalten ändert sich die Lage oft sehr schnell. Umso besser ist es dann, wenn gewissermaßen in Echtzeit reagiert werden kann.

© Liebherr-Hausgeräte ×

Jeder Kühlschrank kann smart sein

Die modulare Kamera „HNGRYnsite powered by Liebherr” macht jeden Kühlschrank zu einem smarten Kühlschrank: Sie eignet sich für alle Geräte, unabhängig von Größe, Alter oder Marke. Lediglich bei extrem breiten Geräten wie beispielsweise Frenchdoor-Geräten kann es zu Einschränkungen kommen. Ihr kompaktes Design sorgt dafür, dass sie sich problemlos platzieren lässt, ohne viel Raum einzunehmen. Der Akku reicht für eine dreimonatige Nutzung und ist über das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel schnell wieder aufgeladen.