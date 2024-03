Frühjahrsputz: Expertentipps für mehr Küchenordnung

Draußen wird es langsam heller, wärmer und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf, was uns auch dazu inspiriert, unsere Lebensräume aufzuräumen und frühlingsfrisch zu gestalten.

Der Frühling ist die ideale Zeit für einen gründlichen Frühjahrsputz. Die Küche spielt dabei eine wichtige Rolle, denn über das Jahr hinweg kann sich hier eine beträchtliche Menge ansammeln. Wie wir die Küche blitzschnell Frühlings-fit zaubern und auf Vordermann bringen, verrät Simon van Es. In seiner Funktion als Chef-Entwickler bei Mepal, einem Unternehmen für innovative Aufbewahrungslösungen und hochwertiges Küchenzubehör, verrät van Es clevere Planungsmethoden und praktische Produkte, die den Frühjahrsputz in der Küche nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig gestalten.

Im Frühling steht alljährlich der Frühjahrsputz am Programm. Wie bereitet man sich am besten darauf vor?

Simon van Es: Die beste Grundlage für einen effektiven Frühjahrsputz ist ein gut durchdachter Plan. Überlegen Sie, in welchem Bereich des Hauses Sie beginnen möchten - oben, unten, in der Küche oder im Bad? Wichtig ist, jeden Arbeitsschritt abzuschließen, bevor Sie zum nächsten übergehen. Andernfalls besteht die Gefahr, am Ende mit nur halb aufgeräumten Räumen und Schränken dazustehen. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um jeden Bereich gründlich auszusortieren und auf Vordermann zu bringen. Wer weiß, welche Schätze Sie dabei entdecken.

Der Küche sollte beim Frühjahrsputz besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Schubladen, Küchenschränke, Kühlschrank... wo fängt man bei der Küchenordnung am besten an?

van Es: Nach der Planung kommt die Umsetzung – hierbei sollten ausreichend Aufbewahrungsbehälter bereitstehen, um neben den klassischen Lebensmitteln auch lose Beutel und angebrochene Verpackungen ordentlich und luftdicht zu verstauen. Gehen Sie am besten einen Schritt nach dem anderen an. Für die optimale Lebensmittelaufbewahrung in Schränken, Schubladen und im Kühlschrank bietet Mepal übrigens perfekt abgestimmte Produktlösungen.

Ordentlich und stilvoll: Die Aufbewahrungslösungen von Mepal sorgen für die perfekte Küchenorganisation © Mepal / PR ×

Was soll weg, was darf bleiben?

van Es: Hier ist ein kritisches Auge gefragt. Prüfen Sie, ob bestimmte Küchengeräte, die vielleicht seit Jahren nicht mehr in Benutzung sind, wirklich noch notwendig sind. Auch bei Aufbewahrungsdosen lautet die Devise: Sortieren und vor allem Aussortieren! Überlegen Sie, welcher Behälter bleiben darf, welcher einen passenden Deckel hat, und was den Schrank verlassen muss. Vielleicht können Sie mit den nicht mehr gebrauchten Dingen jemand anderem eine Freude machen.

Was wird beim Aufräumen und Ausmisten in der Küche gerne vergessen?

van Es: Gewürze werden oft vergessen, da man annimmt, dass sie nicht schnell schlecht werden. Auch wenn sie nicht wirklich schlecht werden können, verlieren sie mit der Zeit ihr Aroma. Um dem vorzubeugen, empfehle ich, Gewürze in luftdichten Behältern an einem dunklen Ort aufzubewahren und das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) zu notieren, beispielsweise mit einem kleinen Aufkleber an der Unterseite der Dose.

Besonders in den Küchenschränken herrscht gerne Chaos. Ihre Tipps für eine aufgeräumte, saubere Küche?

van Es: Oft wird der Platz in den Schränken und Schubladen nicht optimal genutzt, und volle sowie angebrochene Verpackungen liegen über- und untereinander. Hier ist es schwer, den Überblick zu behalten. Ein guter Tipp ist, Lebensmittel in stapelbare, möglichst eckige Vorratsdosen umzufüllen. So entstehen kleine Türme, die nacheinander herausgeholt werden können. Wichtig ist, alles zu beschriften, damit Sie auf den ersten Blick sehen, was sich in den Behältern befindet. Zudem sollten Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände thematisch sortiert beieinander stehen, zum Beispiel alle Gewürze oder alle Backzutaten an einem Ort. Wenn Sie alle Füllstände sehen, wissen Sie genau, was aufgebraucht oder nachgekauft werden muss, und vermeiden unnötige Verpackungen. Das spart auch Geld.

Das hochwertige Mepal-Küchenzubehör erleichtert den Frühjahrsputz. © Mepal / PR ×

Kann man Aufräum-Tipps aus der Küche auch in Schlafzimmer, Bad und Co. anwenden?

van Es: Die Aufräumtipps für die Küche lassen sich auf alle Räume in Haus und Wohnung übertragen. Meine Top-Tipps: