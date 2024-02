Geräte-Garage: Dieses Must-have darf in keiner Küche fehlen

Küchengeräte sind zwar praktisch, doch optisch nicht immer eine schöne Lösung. Daher verraten wir das optimale Design-Element, das in keiner Küche fehlen darf.

Bei der Gestaltung einer Küche sollte stets die Funktionalität im Mittelpunkt stehen. Zwar schätzen wir alle ästhetische, aufgeräumte Küchen mit makellosen Arbeitsplatten und glänzendem Marmor, doch die Realität sieht oft ganz anders aus. Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Co. sind in einem bunten Designarrangement entlang der Wand gereiht. Dazwischen stehen gerne Holzbretter, Küchenutensilien und die Kaffeetasse von heute Morgen. Während die Tasse ihren Platz in der Spülmaschine findet, gibt es für die meisten Küchengeräte keine wirkliche Lösung - schließlich braucht man sie dann doch zu oft, um sie in Schränken oder Schubladen zu verstecken.

Bis jetzt: Die "Geräte Garage" verstaut als cleveres Design-Element alle Geräte, so dass sie optisch nicht störend wirken, aber immer noch ganz leicht zugänglich sind.

So funktioniert der clevere Geräte-Stauraum

Die Geräte-Garage funktioniert ähnlich wie die tatsächliche Garage eines Hauses. Anstelle von Auto, Rasenmäher, Fahrrad und Gartenmöbeln finden sich in der Küchenversion alle kleineren Küchengeräte, die oft benötigt, aber weniger ästhetisch sind. So bleiben sie die meiste Zeit unsichtbar, sind jedoch bei Bedarf in Sekundenschnelle ohne lästiges Umstecken, Suchen und Umräumen einsatzbereit.

Für die Geräte-Garage wird auf Arbeitsplattenhöhe ein Regal in einem Einbauschrank oder ein Teil der Arbeitsplatte unter einem Hängeschrank bereits beim Einbau entsprechend vorbereitet. Der clevere Stauraum wird mit Strom, gegebenenfalls Belüftung und einer Tür ausgestattet. Hinter dieser Tür können alle Geräte wie gewohnt aufgereiht und angesteckt bleiben - zur Benutzung muss lediglich die Tür geöffnet werden. Sie können die Geräte dort verwenden, wo sie sind, oder sie bei Bedarf leicht nach vorne rücken. Das Versteck macht die Küchengeräte leicht zugänglich aber verbirgt die unschönen Chrom- und Plastikteile, falls Sie nicht benutzt werden müssen. Zusätzlicher Pluspunkt: Die Küche wirkt nicht nur schöner, sondern auch deutlich aufgeräumter.

Welche Geräte in der Geräte-Garage Platz finden, ist ganz Ihnen überlassen. Ob Milchschäumer und Toaster als geheime Breakfast-Bar oder Thermomix und Wasserkocher als Kochzentrale, hängt von Ihren Koch- und Designvorlieben ab. Die teure italienische Kaffeemaschine kann gerne weiterhin als Herzstück auf der Arbeitsplatte bleiben, während weniger ästhetische Geräte im Schrank verschwinden.

Das sollten Sie bei der Planung der Geräte-Garage beachten

Bei der Planung des versteckten Stauraums für Küchengeräte sind einige Details zu beachten:

Während der Nutzung sollte die Tür offen bleiben. Obwohl Mixer und Milchschäumer nur wenig Dampf oder Hitze erzeugen, sollten andere Geräte leicht nach vorne bewegt werden können, um eine gute Belüftung während der Nutzung sicherzustellen. Für den Stauraum ist es entscheidend, ausreichend freie Fläche vor der Geräte-Garage zu haben oder bereits genug Platz einzukalkulieren, um die Geräte leicht bewegen zu können. Nur wenn die Nutzung einfach und mühelos bleibt, rechtfertigt das Design seinen Einsatz. Auch die Bereitstellung passender Stromanschlüsse in der Geräte-Garage ist wichtig, um lästiges Umstecken oder Hantieren mit Verlängerungskabeln zu vermeiden.

Somit wird der Design-Trend nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch ein äußerst praktischer Küchen-Hack.