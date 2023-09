Der große Betten-Trendguide für besseren und schöneren Schlaf

Natürliche und romantische Gemütlichkeit mit aufregenden Farbkombinationen, Kurven und klaren Linien.

Romantische Gemütlichkeit im Schlafzimmer? Die gibt es heuer ganz bestimmt, denn der neue Trend in Ihrem Schlafgemach schreit nach auf­regenden Farbkombinationen, aber ebenso nach Natürlichkeit. Mehr Farbe und mehr Umweltbewusstsein gilt jedenfalls auch im Schlafzimmer. Präsente Wandfarben, ob floral oder einfärbig, kombiniert mit ruhigen Farbtönen schaffen eine wundervolle Atmosphäre, die für angenehmes und zugleich aufregendes Dasein sorgt.

Naturtöne mit Esprit

Die Farbe gibt den Ton an, und wer die Ruhe im Schlafzimmer bewahren möchte, setzt auf natürliche Farben bei der Wahl des Bettes. Geborgenheit und Komfort rücken durch diese Farbtupfer nicht in den Hintergrund. Aqua- oder Grün­töne sind jedenfalls erwünscht, aber auch erdige Farbtöne wie Creme, Sand, Greige, Honig, Orange oder Braun bieten das sanfte Gegengewicht.

© Wittmann Die Classic Line von Wittmann umfasst eine Reihe funktionaler Entwürfe. Andes Bett in Velvet Verde. ×

Florale Muster für Leichtigkeit

Nicht nur die Bettwäsche darf blühen – auch unsere Wände sollen natürliche Lebendigkeit ausstrahlen. Tapeten von Little Greene lassen Sie in der Natur auch indoor erwachen. Der britische Farbenhersteller steht für 300 Jahre Dekorationsgeschichte. Das familiengeführte Unternehmen arbeitet bereits seit 1773 an der Herstellung von Farben und Farbstofflösungen. In der eigenen Fabrik werden umweltfreundliche und hochwertige Farben und Tapeten hergestellt, die eine hervorragende Tiefe und Deckkraft garantieren.

© Roche Bobois Das moderne Contre-Jour Bett in Senfgelb von Roche Bobois mit einem Hauch vom letzten Jahrhundert. ×

Kurven und klare Linien

Das Bett nimmt klare Formen an. Der Ort des Ruhens ist heuer minimalistisch-geschwungen. Reduzierte Rückenlehnen, aber auch Cocooning stehen weit oben auf der Liste. Die abgerundete Form verstärkt das Gefühl von Geborgenheit. Mit Leichtigkeit schweben die neuen Designs über dem Boden, denn die filigranen Füße lassen das Bett wie eine schwebende Statur wirken. Auch Nachttische oder Leuchten dürfen heuer in geschwungenen Linien den Markt erobern. Frei von scharfen Ecken und Kanten schaffen sie ein weich-fließendes Ambiente, während die Klarheit der Linien der aktuellen Betten zu einem aufgeräumten Eindruck führt.

© Wittmann Die Advanced Line von Wittmann ermöglicht alle Freiheiten in der individuellen Gestaltung eines Modulbettes. Bryan Frame Advanced Bett. ×

Im Träumeland

Der gute Schlaf ist jedenfalls nicht einfach zur erreichen, besser gesagt, eine Kunst. Mit den richtigen Materialien und viel Erfahrung schaffen die kreativen Top-Entwickler außergewöhnliche Qualitäts-Betten, die genau dafür garantieren. Seit 1955 entwickelt die Maison Casa Tréca Schlafsysteme der Premiumklasse. Matratzen-Untermatratzen-Kopfteile und gar die Stahlfedern werden allesamt in Frankreich in der eigenen Werkstatt produziert. Die verkleideten Federungen ermöglichen die Unabhängigkeit der Schlafseiten, damit man auf beiden Seiten die beste Erholung genießen kann. Die Federn sind in allen Positionen die beste Stütze für die Wirbelsäule.

Tréca hat ein Angebot von unterschiedlichen Federungen für ein Schlafsystem, das den persönlichen Erwartungen entspricht und einen individuell angepassten Schlaf ermöglicht.

Qualität und Ästhetik gibt es auch bei Wittman. Seit der Gründung als Sattlerei im Jahr 1896 ist das Unternehmen fest in Familienhand und produziert ausschließlich am Firmensitz im niederösterreichischen Etsdorf. In den 1950er-Jahren entwickelte sich Wittmann zu einer international renommierten Polstermöbelmanufaktur. Die Advanced Line der Modulbetten überlassen ebenfalls höchstmögliche Individualität und Entscheidungsfreiheit. Ob puristisch oder opulent, geradlinig modern oder klassisch – die vielen Gestaltungsvarianten lassen alles zu. Die Optik ist aber nur ein Aspekt der hohen Vielfalt und Flexibilität dieser modularen Kollektion. Auch bei der Wahl des Schlafsystems, dem Zusammenspiel von Einsatz, Matratze und Auflage, ist in der Advanced Line maximale Personalisierung für Vorlieben und Schlafgewohnheiten möglich. Wer Wert auf klassische Polstermethoden legt, deren Ästhetik selbst deutlich sehen und sie auch zeigen möchte, liegt hier definitiv richtig.

Eine individuell angepasste Unterstützung während dem Schlaf ist definitiv von Vorteil. Gut zu liegen ist maßgeblich, aber auch die Ästhetik spielt eine wesentliche Rolle – ebenso wie die Langlebigkeit der Möbel. Mit dieser Auswahl liegen Sie jedenfalls besser als nur gut. Wir wünschen süße Träume!