× Design Ideen: So wird das Schlafzimmer zur Romantik-Oase

Warme Farben und liebliche Muster verwandeln Ihr Schlafzimmer in eine romantische Oase. Wir haben die bequemsten Betten und die schönsten Stoffe für das Liebesnest im Überblick.

Das Schlafzimmer ist ein Ort der Erholung. Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen. Es ist aber genauso ein Ort für Romantik und Entspannung. Passend zum Valentinstag zeigen wir, wie Sie ein romantisches Ambiente erzeugen können.

Akzentwände

Akzentwände sorgen für Gemütlichkeit und heben das Bett, den König des Schlafzimmers, hervor. Florale Muster mit kontrastierenden Kissen, Tagesdecken und Teppichen garantieren eine aussagekräftige Umgebung.

Little Green sorgt für ein dynamisches Ambiente mit Akzentwänden. © Little Green ×

Little Greene ist ein unabhängiger britischer Farbenhersteller, der sich der umweltfreundlichen Produktion von qualitativ hochwertigen Farben und Tapeten verschrieben hat. Als stolze Bewahrer historischer Dekoration führt Little Greene ein fortlaufendes Forschungsprogramm durch, in dem Originalfarben und Rezepte aus vergangenen Zeiten wiederentdeckt und neu formuliert werden. Dabei engagiert sich das Unternehmen auch für die Pflege und Erhaltung der Objekte, in denen sie ursprünglich verwendet wurden. Diese vielseitige und eklektische Kollektion umfasst ein breites Spektrum an Druckverfahren, vom traditionellen Oberflächendruck bis hin zu hochmodernen digitalen Drucken.

Gepolsterte Kopfteile

© Lexington ×

Warme Farbtöne oder florale Muster

Das komfortable Bett-Kopfteil, ob luxuriös oder ganz natürlich, verwandelt das Schlafzimmer in eine traumhafte Oase. Weiche Linien mit Rundungen sind heuer im Trend. Bisher waren eckige Möbel angesagt, doch auch Nachttische, Hocker oder Sessel sind heuer gewölbt oder abgerundet, um den Komfort zu unterstreichen.

Nostalgische Bettwäsche Artemis aus Baumwolle. © My Schlossberg ×

Die Bettwäsche spielt eine wesentliche Rolle – für das Ambiente, aber auch den Wohlfühlfaktor. Natürliche Materialien sind gerade bei der Wäsche ein Muss. Lexington, Schlossberg und Bettenrid setzen alle auf hochwertige Materialien. Florale Muster sind auch bei der Bettwäsche besonders im Trend. Neben den aufregenden Mustern bevorzugen die Designer aktuell auch die natürliche Farbpalette mit braunen, grünen oder gelben Pastelltönen.

Holzmaterialien

© Adobe Stock ×

Holz verleiht dem Schlafraum eine rustikale, gemütliche Note. Das Naturmaterial wirkt besonders harmonisch und einladend, aber dennoch schlicht und elegant. Holz ist und bleibt ein Trendmaterial. Besonders wenn es unbehandelt und naturbelassen eingesetzt wird, sodass Maserung und Struktur perfekt zur Geltung kommen.

Boxspringbetten

Das Hästens 2000T Bett ist der Mercedes unter den Boxspringbetten. © Hästens ×

Der charakteristische Aufbau aus Federkernmatratze, Boxspring-Unterbau und individuell gestaltbarem Kopfteil bietet eine einladende Liegefläche mit verschiedenen Liegezonen, die spezifische Körperbereiche unterstützen. Das Geheimnis liegt im Federkernsystem, das eine optimale Druckverteilung und Unterstützung des Körpers gewährleistet. Durch die aufeinander abgestimmten Schichten erleben Sie ein schwebendes Liegegefühl. Was will man mehr? Dann ab ins Schlafzimmer!