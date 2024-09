× Achtung: An diesem Ort sollte der Ventilator niemals stehen

Bei der Hitze suchen wir oft verzweifelt nach Möglichkeiten, uns abzukühlen. Die einfachste und effektivste Methode ist und bleibt der Ventilator. Doch an einem bestimmten Platz kann er mehr schaden als nützen.

Bei der Hitze fällt das Einschlafen oft schwer. Die Folge: Unruhiger Schlaf, Abgeschlagenheit und Konzentrationsschwierigkeiten. Aus diesem Grund ist der Ventilator oft der beste Freund im Schlafzimmer. Viele Menschen positionieren ihn direkt neben dem Bett, um in der Nacht eine kühle Brise zu genießen. Doch so angenehm das auch erscheinen mag, gibt es gute Gründe, warum der Ventilator niemals direkt neben dem Bett stehen sollte.

Deshalb sollten Sie den Ventilator nie neben dem Bett stellen

Es drohen Muskelverspannungen

© Getty Images ×

Um trotz der hohen Temperaturen einschlafen zu können, richten viele Menschen den Ventilator direkt auf den Körper aus. Doch das ist keine gute Idee, denn der konstante Luftzug kann dazu führen, dass die Haut und Schleimhäute austrocknen. Trockene Schleimhäute machen den Körper anfälliger für Infektionen, da sie eine wichtige Barrierefunktion gegen Krankheitserreger verlieren.

Zudem kann die kontinuierliche Zugluft zu einer Verspannung der Muskulatur führen. Besonders Nacken- und Schultermuskulatur sind betroffen, was am nächsten Morgen zu unangenehmen Schmerzen führen kann.

Allergien werden begünstigt

Ein oft unterschätztes Problem ist die Aufwirbelung von Staub und Allergenen. Ein Ventilator in direkter Nähe zum Bett kann Staubpartikel und Allergene, die sich auf Bettlaken, Matratze und in der Luft befinden, direkt ins Gesicht des Schlafenden blasen. Bei empfindlichen Personen kann das zu allergischen Reaktionen, Husten oder Atemproblemen führen. Besonders problematisch wird es, wenn der Ventilator längere Zeit nicht gereinigt wurde. Staub, Pollen und Schimmelpilzsporen können sich auf den Rotorblättern ansammeln und dann in die Atemwege gelangen.

Kann zu Erkältungen führen

Die konstante Kühle, die direkt auf den Körper gerichtet ist, kann den Organismus zusätzlich schwächen und die Anfälligkeit für Erkältungen oder sogar Bronchitis erhöhen. Besonders wenn Sie schwitzen und die Feuchtigkeit auf der Haut durch den Ventilator schnell verdunstet, können Erkältungen begünstigt werden.

Der Schlaf wird durch den Lärm beeinträchtigt

© Getty Images ×

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Geräuschpegel. Auch wenn viele Ventilatoren als „flüsterleise“ beworben werden, erzeugen sie dennoch Geräusche, die den Schlaf stören können. Besonders bei leichten Schläfern kann dies dazu führen, dass sie häufiger aufwachen oder gar Schwierigkeiten haben, in den Tiefschlaf zu finden.

Den Ventilator richtig positionieren

Um von der Wirkung des Ventilators zu profierten, sollte er ins offene Fenster und nach außen gerichtet aufgestellt werden. So wird die warme Luft aus dem Raum getrieben und kühle Luft angezogen. Dieser Effekt ist allerdings erst spürbar, wenn es draußen etwas kühler ist als drinnen. Deshalb klappt dieser Trick am Abend besonders gut. Auch ein laues Lüftchen verstärkt die Wirkung.