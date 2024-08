× Genial: Mit dem Flaschen-Trick kühlen Sie Ihre Wohnung sofort ab

Diese Woche nimmt der Thermometer wieder Fahrt auf und die Temperaturen wandern nicht selten über die 30 Grad-Marke. In der Wohnung heißt es also wieder durchhalten und schwitzen. Mit einem genialen Trick können Sie die eigenen vier Wände jedoch problemlos um ein paar Grad abkühlen.

So schön der Sommer auch ist, niemand hat Lust auf schlaflose Nächte und verschwitzte Bettlaken. Die Hitze staut sich in den Innenräumen nämlich oft an und bleibt auch noch, wenn es draußen schon wieder abgekühlt ist. Wer dann keine Klimaanlage hat, gerät so richtig ins Schwitzen. Doch die Saunaverhältnisse haben jetzt ein Ende: Eine einfache Plastikflasche kann überhitze Wohnungen im Nu herunterkühlen.

Flaschen-Trick sorgt für schnelle Abkühlung

Eine leergetrunkene Plastikflasche sollten Sie nicht wegwerfen, denn mit einem einfachen Lifehack kann sie in der Wohnung für Abkühlung sorgen.

Alles, was Sie für Ihre DIY-Klimaanlage brauchen, sind zwei große Plastikflaschen (1,5L). Diese füllen Sie mit Wasser auf und legen Sie über Nacht ins Gefrierfach. Füllen Sie die Flasche am besten nicht ganz voll, da sie sich beim Einfrieren ausdehnt und sonst platzen könnte. Im Anschluss platzieren Sie die Flaschen auf dem höchsten Punkt im Zimmer, etwa auf einem Regal oder einem Schrank. Vergessen Sie nicht auf Untersetzer, da sich Kondenswasser bildet, das an der Flasche herablaufen kann.

© Getty Images ×

Durch diesen einfachen Trick wird ein Raum von etwa 20 Quadratmetern für ungefähr drei Stunden um ein paar Grad gekühlt. Bei größeren Zimmern können auch mehr Flaschen notwendig sein. Sie können die Flasche auch vor einen Ventilator stellen, um die kühle Luft besser im Raum zu verteilen.

Stay Cool

Der kühlende Effekt kommt durch die Verdunstungskälte zustande. Während das Eis in der Flasche schmilzt, gibt es Kälte an die Umgebung ab und kühlt so den Raum. Das Wasser entzieht also der Umgebung Wärme, die zur Verdunstung benötigt wird. Damit ist dieser Lifehack wesentlich günstiger als eine teure Klimaanalage und sehr leicht umzusetzen. Zudem kann die Flasche von Raum zu Raum wandern, wenn man sich entschließt, doch mal das Zimmer zu wechseln.

Wohnung schnell abkühlen: So geht‘s

Als SOS-Lösung eignen sich auch Handtücher, die Sie in kaltes Wasser tauchen und anschließend gut auswringen. Hängen Sie die Tücher dann auf einen Wäscheständer mitten im Raum, über die Tür oder vor die Fenster. Auch damit wird der Luft Wärme entzogen und das Zimmer wird abgekühlt.