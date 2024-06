× Mit dem Alufolien-Trick halten Sie die Hitze aus der Wohnung fern

Wenn die Sonne in die Wohnung knallt, verwandeln sich die eigenen vier Wände schnell in eine Sauna. Um die Hitze fernzuhalten, ist keine Klimaanlage erforderlich, denn auch ein einfaches Hausmittel kann Abhilfe schaffen.

Obwohl die sommerlichen Temperaturen für Outdoor-Aktivitäten wie ein Freibad-Besuch perfekt sind, in der eigenen Wohnung möchte man die Hitze lieber nicht haben. Über den Tag verteilt erwärmt sich die Wohnung immer weiter und lässt uns nachts oft nicht schlafen. Selbst geöffnete Fenster bringen kaum Abkühlung. Um die warmen Sonnenstrahlen davon abzuhalten, die Innenräume aufzuheizen, kann ein einfaches Hausmittel helfen, das sie garantiert zu Hause haben.

So kühlen Sie Ihre Wohnung mit Alufolie ab

Alufolie kann die Lösung sein! Normalerweise verwenden wir das Alltagsprodukt, um unser Essen einzuwickeln, damit es nicht kalt wird. Diesen Effekt kann man im Sommer allerdings auch für die Wohnung nutzen, nur genau andersherum, denn die Hitze bleibt draußen. Durch die Alufolie scheint die Sonne nämlich nicht durchs Fenster, sondern die Strahlen werden zurückgeworfen. Dabei ist die reflektierende Wirkung der Alufolie auf der glänzenden Seite etwas stärker als auf der matten.

© Getty Images ×

Normalerweise reichen bereits schon einige Stück der Folie, um die Hitze auszusperren. Kleben Sie die Alufolie einfach auf die Außenseite der Fenster. So bleibt die Wärme draußen und kann sich nicht zwischen Glas und Folie stauen, denn im schlimmsten Fall könnte dies zu einem Sprung im Glas führen. Am besten eignet sich dafür ein Kreppband oder ein anderes Klebeband, das sich rückstandslos entfernen lässt. Es empfiehlt sich, das Fenster bereits in den Morgenstunden abzukleben, damit die Sonnenstrahlen erst gar nicht in die Wohnung scheinen.

Verwenden Sie Alufolie nur als Notlösung

Der Alufolien-Trick hat allerdings einen Nachteil: Er ist nicht sonderlich nachhaltig. Gerade wenn viel Alufolie verwendet wurde, entsteht auch reichlich Müll. Deshalb sollten Sie die Folie unbedingt mehrfach verwenden und sie nicht extra für diesen Zweck kaufen.

Alternativ können Sie auch eine Rettungsdecke verwenden, die reflektierende Oberfläche bringt den gleichen Effekt.