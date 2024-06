× Mit diesen Tipps werden Sie Fruchtfliegen schnell los

Im Sommer zieren bunte Früchte unsere Teller. Doch leider bedeutet das auch, dass die Fruchtfliegen wieder unterwegs sind. Sie schwirren durch die Küche, umlagern den Obstkorb und vermehren sich zu einer Plage. Mit diesen Tipps wird man die lästigen Insekten wieder los.

Steigen die Temperaturen, schmeckt frisches Obst noch besser. Doch nicht nur uns Menschen schmeckt es, sondern auch lästigen Fruchtfliegen. Sie sind zwar nur zwei bis vier Millimeter groß, doch vermehren sich blitzschnell. Das bedeutet: Um Obst, Mülleimer und Essensreste zu schützen, muss eine schnelle und effektive Lösung gefunden werden.

Woher kommen Fruchtfliegen?

Schon beim Einkauf von frischem Obst und Gemüse, kann es sein, dass wir den kleinen Fruchtfliegen, beziehungsweise ihren Eiern, Einzug ins Haus ermöglichen. Denn oft sitzen die Eier der Insekten bereits auf den Oberflächen und die kleinen Fliegen müssen nur noch schlüpfen. Danach führt es zu einem Teufelskreis, denn die frisch geschlüpften Fliegen suchen sich wieder neue Brutplätze und vermehren sich schnell. Deswegen ist nicht nur die Soforthilfe entscheidend, um Fruchtfliegen loszuwerden, sondern auch das Vorbeugen gegen einen neuen Befall.

Fruchtfliegen loswerden: Mit diesen Tipps klappt's

1. Essig

Einen Schuss Essig mit etwas Spülmittel und Wasser in einer Schale vermischen und die Schale neben das Obst stellen. Dem süßen Geruch können Fruchtfliegen nicht widerstehen und fliegen gierig zur Mischung. Durch das Spülmittel verliert das Wasser seine Oberflächenspannung und die Fruchtfliegen gehen bei dem Kontakt mit der Mischung unter.

2. Rotwein

Rotwein in ein Glass einschenken und mit Frischhaltefolie bedecken. Damit die Folie gespannt bleibt, fixiert man sie am besten mit einem Gummi. Mit einer Gabel oder einem Holzstab macht man kleine Löcher in die Folie. Durch diese Öffnungen gelangen die Fliegen zwar ins Glas rein, aber nicht mehr heraus.

3. Föhn

Diese Methode ist zwar nicht sehr sanft, aber sehr effektiv. Den Föhn anschalten und mit der Rückseite auf die Fruchtfliegen halten: Die Ventilatoren saugen die Fruchtfliegen an und verbrennen sie.

4. Lebend einfangen

Eine schonende Variante: Eine Bananenschale in einen Plastiksack legen und den Sack offen lassen. Die Fruchtfliegen werden schnell in die Falle fliegen. Am nächsten Tag kann man die Tüte nach draußen stellen und die Fliegen frei lassen.

5. Müll entsorgen

Der Mülleimer ist ein Paradies für Fruchtfliegen, vor allem im Sommer. Daher sollte man den Müll, vor allem wenn Obst- oder Gemüsereste drinnen sind, so schnell wie möglich entsorgen.