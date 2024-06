Die besten Tipps und Hausmittel gegen Ameisen im Haus

Der Sommer ist endlich da, und mit ihm sind die langen Bahnen voller Ameisen im Haus zurück. Doch die Krabbeltiere sind nicht nur lästig, sondern einige Arten sind zudem Holzschädlinge. Mit welchen Hausmitteln Sie Ameisen am besten bekämpfen.

Eine Ameise kommt selten allein. Erst im Garten, dann im Haus: Die Ameisen-Straße fällt uns alljährlich zur Last. Die Insekten fallen nicht nur über unser Essen her, manche Arten höhlen sogar Fenster, Balken oder Treppen aus, um ihre Nester dort zu bauen und zerstören das Holz. Die Frage, die sich dann stellt: Was hilft wirklich gegen Ameisen und wie kann man einen Ameisenbefall nachhaltig vorbeugen? Wir haben die besten Tipps parat, um Ameisen aller Art zu bekämpfen.

So kommen Ameisen ins Haus

Ob in der Küche oder in anderen Räumen, es hat immer einen Grund, dass Ameisen den Weg ins Haus oder in die Wohnung finden. In den meisten Fällen ist dieser Grund ganz simpel: Die Ameisen haben drinnen eine Nahrungsquelle gefunden. Das können Lebensmittel, zubereitete Speisen oder auch Schild- und Blattläuse sein. Ist die Nahrungsquelle gefunden, stoßen Ameisen einen Duft aus, dem andere Ameisen folgen. So entsteht die sogenannte Ameisenstraße.

Ameisen loswerden: Die besten Tipps und Hausmittel

Sind die Insekten erstmal reingekommen, lassen sie sich nicht so schnell wieder abwimmeln. Wie man Ameisen am besten vertreibt, hängt davon ab, ob sich ihr Insekten-Nest innerhalb oder außerhalb des Hauses befindet. Ameisen mit festem Wohnsitz im Garten, die nur ab und zu zu Besuch kommen, lassen sich ganz einfach mit Hausmitteln vertreiben:

1. Undichte Stellen versiegeln

Als ersten Schritt sollten alle undichten Stellen, durch die Ameisen ins Haus gelangen können, abgedichtet werden. Am besten eignen sich dafür Leim oder Silikon. Laut Stiftung Warentest sind im Handel auch klebende Barrieren erhältlich, die Fenster und Türen versiegeln und so den Zugang für Ameisen blockieren.

2. Lebensmittel und Tierfutter verpacken

Lebensmittel und Tierfutter sollten stets fest verpackt und nie offen stehen gelassen werden. Außerdem empfiehlt es sich, Futternäpfe regelmäßig zu säubern und Müllbehälter sicher zu verschließen.

3. Kreide

Kreide ist nicht nur kostengünstig und einfach anzuwenden, sondern auch äußerst effektiv. Dicke Kreide-Linien wirken wie unüberwindbare Mauern für Ameisen, die diese nicht überschreiten. Es ist jedoch wichtig, dass die Linien dick genug sind. Voraussetzung für diese Methode ist, dass der Untergrund abwischbar ist, um die Kreide nach der Schädlingsbekämpfung wieder entfernen zu können.

4. Zimt

Zimt, ob als Pulver oder in verdünnter Form als ätherisches Öl, ist ein bewährtes Hausmittel zur Abwehr von Ameisen an Eintrittsstellen. Verschiedene Laborversuche haben gezeigt, dass Zimt eine abschreckende Wirkung auf viele Ameisenarten hat.

5. Starke Gerüche

Das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN) empfiehlt stark riechende Substanzen wie Zitronensaft, Lavendel (sowohl als Öl als auch als Kraut), Kerbel, Farnkraut oder Essig zur Ameisenabwehr.

Profi gegen Ameisen im Haus

Haben sich Ameisen bereits fest im Haus angesiedelt, sollte ein Schädlingsbekämpfer zu Rate gezogen werden. Dieser kann wichtige Punkte wie Ameisenart, Ausmaß des Befalls und geeignetes Vorgehen klären. Eine Ameisenplage kriegen Profis entweder mit starkem Ameisengift oder auch giftfreien Alternativmaßnahmen, wie zum Beispiel mittels Heißluft, in den Griff.