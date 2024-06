× Spinnen im Haus? Diese Pflanzen halten die unerwünschten Gäste fern

Spinnen sind zwar ungefährlich und sogar nützlich, aber in Haus und Wohnung sind die kleinen Viecher oft nicht allzu gern gesehen. Zum Glück gibt es einige Pflanzen, mit denen Sie die unliebsamen Krabbeltiere auf natürliche Art loswerden.

Spinnen sind ein häufiges Problem in vielen Haushalten und egal wie viel Sie putzen, sie scheinen immer einen Weg zu finden, sich einzuschleichen. Obwohl sie in der Regel völlig harmlos sind, ekeln und fürchten sich die meisten Menschen vor den Achtbeinern. Wer die ungebetenen Gäste loswerden will, sollte sich bestimmte Pflanzen zulegen, denn diese können den Besuch von Spinnen verhindern.

Spinnen loswerden: Diese Pflanzen helfen

Lavendel

Der absolute Geheimtipp im Kampf gegen Spinnen lautet: Ein Lavendelbusch in der Wohnung! Zwar empfinden wir den Geruch als besonders wohlriechend, Spinnen mögen ihn allerdings überhaupt nicht. Gleichzeitig verschönert das mediterrane Gewächs auch Ihr Zuhause und es soll eine beruhigende Wirkung auf den Menschen haben. Eine andere Möglichkeit ist es, auf ätherische Öle mit Lavendelduft zurückzugreifen. Lassen Sie diese an den entsprechenden Stellen in der Wohnung verduften und die Krabbeltiere werden ihr Netz woanders spinnen.

Pfefferminze

Toll für einen guten Atmen und gegen Spinnen: Pfefferminze hat sich als wirksames Anti-Spinnen-Mittel bewährt. Der Geruch der Pflanze kann ähnlich wie der von Lavendel gegen die Spinnen eingesetzt werden. Stellen Sie dazu einfach Minze ins Schlafzimmer, auf die Fensterbank, an den Tisch oder wo es Ihnen sonst noch gefällt. Das Gute: Minze ist pflegeleicht, schön anzusehen und benötigt lediglich direkte Sonneneinstrahlung. Statt einer Pflanze können Sie auch Fenster- und Türrahmen mit Pfefferminzöl besprühen.

Eucalyptus

Auch Eukalyptus ist eine Pflanze, die zu einem natürlichen Verbündeten geworden ist, um Spinnen in unseren Haushalten zu vertreiben. Der starke und stechende Duft ist für diese Tiere unausstehlich und hält sie fern. Er eignet sich besonders gut fürs Badezimmer und kann hübsch aufgehangen werden. Durch den heißen Dampf nach dem Duschen oder Baden werden die ätherischen Öle freigesetzt und verbreiten so einen angenehmen Duft, der gleichzeitig Spinnen vertreibt.

Basilikum

Das beliebte Küchenkraut erweist sich nicht nur als köstliche Zutat im Salat oder Pesto, sondern auch als erfolgreicher Spinnenvertreiber. Insbesondere in den Sommermonaten finden mit einem Basilikumstrauch auf dem Fensterbrett deutlich weniger Mücken, Ameisen und Spinnen ihren Weg in die Wohnung.