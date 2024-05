× Mit diesen Pflanzen werden Sie Zecken im Garten endlich los

Dieses Jahr sind die lästigen Blutsauger besonders aktiv. Auch im heimischen Garten, wo üppige Pflanzen wachsen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch Zecken anzutreffen. Mit bestimmten Pflanzen können Sie die gefährlichen Spinnentiere allerdings fernhalten.

Zecken saugen nicht nur das Blut ihres Wirtes, sondern können auch tödliche Krankheiten übertragen. Leider lauern die Parasiten auch in Gärten, denn sie mögen es dort, wo es feucht, warm und schattig ist. Deshalb ist es besonders wichtig, sich bei der Gartenarbeit zu schützen und anschließend den eigenen Körper nach den Spinnentieren abzusuchen. Auch bestimmte Pflanzen helfen dabei, die ungebetenen Gartenbewohner zu vertreiben.

Lavendel

Die violette Pflanze versprüht einen angenehmen Duft und wirkt beruhigend. Doch Zecken können die ätherischen Öle des Lavendels überhaupt nicht ausstehen und gehen ihm gerne aus dem Weg. Im Garten pflanzt man den Lavendel am besten an einem sonnigen und warmen Ort. Während langer Trockenperioden braucht die Pflanze ausreichend Wasser, düngen müssen Sie ihn jedoch nicht.

Rosmarin

Auch vor dem Kraut, das in der mediterranen Küche sehr beliebt ist, machen Zecken einen großen Bogen. Den Duft der Gewürzpflanze können die Spinnentiere nämlich nicht leiden. Ob im Beet oder im Topf, der immergrüne Halbstrauch fühlt sich an einem warmen und sonnigen Platz im Garten am wohlsten. Man sollte Rosmarin nur mäßig gießen und darauf achten, dass das Wasser abfließen kann, um Staunässe zu vermeiden.

Katzenminze

Aufgrund ihres besonderen Geruchs wirkt die Minze für Katzen besonders anziehend, ganz im Gegenteil zu Zecken. Grund dafür ist der Wirkstoff Nepetalacton, der in den Blüten der Pflanze gebildet wird. Speziell für Hobbygärtner bietet sich diese Pflanze an, denn sie ist pflegeleicht und kann sowohl im Beet als auch im Topf kultiviert werden. Sie bevorzugt einen sonnigen Standort und durchlässige Erde, die regelmäßig gegossen werden sollte.

Rainfarn

Die leuchtend gelbe Pflanze passt nicht nur perfekt in den Blumengarten, sondern schreckt auch Zecken durch ihren strengen Geruch ab. Der Rainfarn bevorzugt einen warmen Standort und dient als wichtige Nektarquelle für bestäubende Insekten. Getrocknet kann er zudem zur Mottenbekämpfung in den Kleiderschrank gelegt werden.

Dalmatinische Insektenblume

Ebenfalls im Kampf gegen Zecken hilfreich, ist die Dalmatinische Insektenblume. Das Gift dieser hübschen Pflanze gilt sogar als eines der ältesten Mittel, um Insekten und andere unliebsame Krabbeltiere zu vertreiben. Zudem ist die Blume winterhart und benötigt kaum Pflege.