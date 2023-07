Coole Tipps für eine heiße Wohnung ohne Klimaanlage

Wir befinden uns momentan mitten in der ersten großen Hitzewelle des Sommers. Wie das Zuhause mit einfachen Tricks angenehm kühl bleibt.

Der Sommer ist in vollem Gange und so langsam wird es auch in den eigenen vier Wänden richtig warm. Wer jedoch keine Klimaanlage besitzt und auch keine installieren möchte, muss in Sachen Abkühlung kreativ werden. Wir verraten einfache Tricks für ein kühles Zuhause.

Die ideale Raumtemperatur

Die optimale Temperatur im Sommer ist im Grunde genommen Ihre Wohlfühltemperatur. Die meisten Menschen bevorzugen eine Raumtemperatur von etwa 20° bis 22° Grad und nachts eine Schlaftemperatur von etwas unter 20° Grad. Eines ist jedoch gewiss, wer im Sommer an die 30° Grad in seiner Wohnung erreicht, der ist weit weg von einer Wohlfühltemperatur. Doch wie erreicht man im Sommer die optimale Raumtemperatur ohne Klimaanlage?

Tipp 1: Schließen Sie untertags die Fenster

Damit sich Räume tagsüber von der Sonne nicht aufheizen, sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben. Gezieltes Lüften mit komplett geöffneten Fenstern (Stoßlüften) in den Abendstunden, nachts sowie in den frühen Morgenstunden lässt frische und kühle Luft in die Räume.

Tipp 2: Dunkeln Sie die Räume ab

Untertags empfiehlt es sich die Sonne ganz auszusperren. Ziehen Sie die Vorhänge zu und lassen Sie die Jalousien hinunter, sofern Sie welche haben. Idealerweise sind Jalousien außen angebracht, denn so heizt sich die Scheibe von der Sonne garnicht erst auf.

Zur Not können Sie leichte Decken oder Handtücher von innen in die Fenster klemmen um die Räume dunkel zu halten und keine Sonnenstrahlen durch die Fensterscheiben zu lassen.

Tipp 3: Nutzen Sie Ihren Ventilator richtig

Es ist ein Mythos zu glauben, dass Ventilatoren die Wohnung kühlen. Der Effekt beruht auf der Verwirbelung der Raumluft. Durch den erzeugten Luftzug fällt es dem Körper leichter für einen Temperaturausgleich zu sorgen. Positionieren Sie Ihren Ventilator also am besten mit der Rückseite zum geöffneten Fenster, damit sich dieser an der Frischluft von außen bedienen kann.

Tipp 4: Schalten Sie Ihre Elektrogeräte aus

In aufgeheizten Räumen empfiehlt es sich alle überflüssigen Wärmequellen zu vermeiden, um Zimmer kühl zu halten. Schalten Sie daher Ihre Elektrogeräte komplett ab und nehmen Sie diese vom Stromnetz. Fernseher, Lampen und Computer erzeugen Wärmeenergie, auch im Standby-Modus!

Tipp 5: Erfrischen Sie sich selbst

Neben dem herunterkühlen der Räume hilft es auch sich selbst abzukühlen. Diese Tipps helfen die Körpertemperatur zu regulieren und angenehm zu schlafen: