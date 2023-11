× Diese Heiz-Fehler sollten Sie jetzt beim Thermostat vermeiden

Im Herbst gewinnt das Thema Heizen wieder an Bedeutung. Nachdem die Kosten in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind, sollte man in der kalten Jahreszeit genauer darauf achten, nicht unnötig Geld und Energie zu verheizen.

Mithilfe des Thermostats am Heizkörper kann man die Temperatur regeln und dabei nicht nur Energie, sondern vor allem auch Geld sparen. Damit man die Räume im Winter nicht zu warm heizt, sollte das Thermostat richtig eingestellt sein. Denn unnötiges Heizen macht sich schnell in der Geldbörse bemerkbar. Wir verraten, welche Fehler man beim Thermostat unbedingt vermeiden sollte. Typische Fehler beim Einstellen des Thermostats Ist das Thermostat falsch eingestellt, kann das ins Geld gehen. Die folgende Fehler sollten Sie daher vermeiden: © Getty Images × Lesen Sie auch Ist es sinnvoll nachts die Heizung abzudrehen? Um Energie zu sparen scheint es sinnvoll, die Heizung ganz auszuschalten, wenn man sie nicht braucht. Wir verraten, ob das wirklich stimmt.

Mit diesen Tipps sparen sie beim Heizen Energiekosten Die Temperaturen sinken und das Thermostat wird langsam hochgedreht. Doch Heizen kann auf Dauer teuer werden. Mit diesen Tricks können Sie einfach Energie und Geld sparen. 1. Falsche Heizstufe Auf den meisten Thermostaten sind fünf Stufen zu finden. Jede Zahl steht für eine bestimmte Temperatur. Ist der Raum ausgekühlt und man will ihn schnell aufheizen, bringt es jedoch nichts, das Thermostat auf die höchste Stufe zu stellen. Das beschleunigt nämlich nicht den Prozess. Einen ausgekühlten Raum sollte man nur auf die Zieltemperatur hoch heizen: Stufe 1: 12 Grad

Stufe 2: 16 Grad

Stufe 3: 20 Grad

Stufe 4: 24 Grad

Stufe 5: 28 Grad 2. Heizung komplett abdrehen Ein weiterer Fehler beim Thermostat ist, ihn komplett herunterzudrehen. Sollte man mal ein Wochenende verreisen oder den ganzen Tag in der Arbeit sein, muss die Heizung zwar nicht mit voller Power laufen, ausschalten ist jedoch nicht die Lösung. Denn so entstehen schnell Kälteschäden und es bildet sich leichter Schimmel. Energie-Experten empfehlen, das Thermostat bei Abwesenheit nicht auf null zu drehen, damit der Raum nicht zu stark auskühlt, sondern stattdessen auf Stufe 1 oder 2. 3. Mehrere Heizkörper im Raum Wer gleich mehrere Heizkörper in einem Raum hat, sollte auf die richtige Einstellung auf den Thermostaten achten. Alle sollten auf die gleiche Temperatur eingestellt sein. So kann man vermeiden, dass eine Heizung möglicherweise mehr heizt, als notwendig. 4. Heizung beim Lüften nicht herunterdrehen Nicht nur das komplette Ausschalten bei Abwesenheit kann den Energieverbrauch und somit die Kosten in die Höhe treiben. Auch das Nicht-Herunterdrehen der Heizung, wenn man mal lüftet. Lässt man die Heizung normal weiterlaufen, arbeitet sie stärker gegen die kühle Luft an, und verbraucht somit viel mehr Energie. Dauerlüftung mit gekippten Fenstern sollte man in der kalten Jahreszeit zudem ganz vermeiden, um den Raum nicht auskühlen zu lassen.