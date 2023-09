Diese Vintage Ikea-Möbel sind jetzt Investment-Pieces

Kann ein altes Ikea-Sofa Tausende Euro wert sein? Ja! Denn manche Interior-Pieces des schwedischen Unternehmens sind mittlerweile echte Sammlerstücke. Wir verraten, ob sich vielleicht auch in Ihrem Wohnzimmer ein Schatz versteckt.

Interior-Fans bemühen sich meist, möglichst Ikea-frei zu wohnen. Billy Regal? Bitte nicht! Ikea-Küchen und Kleiderschränke? Um Gottes Willen! Das mainstreamige des schwedischen Möbelherstellers ist vielen in puncto Einrichtung nicht einzigartig genug. Doch die Zeiten scheinen sich zu ändern. Denn manche Vintage-Ikea-Möbel avancieren zu Sammlerstücken und werden auf Second-Hand-Plattformen um das Vielfache ihres Originalpreises verkauft.

Wir verraten, welche Kult-Möbelstücke der Marke momentan echte Investment-Pieces sind:

1. Sofa „Impala“ von Gillis Lundgreen, 1972

Das ungewöhnliche Sofa „Impala“ wurde von Gillis Lundgren in den frühen 1970er-Jahren entworfen. In knalligen Farben wie Gelb, Orange und Rot, wird die Couch zum Statement-Piece jedes Wohnzimmers. Heute gilt das Kult-Sofa als Rarität - auf Auktionsplattformen werden sogar mehrere Tausend Euro dafür geboten.

2. Regal „Guide“ von Niels Gammelgaard, 1985

Das bunte Regal wurde 1985 im Ikea-Katalog vorgestellt. Ursprünglich kostete das Regal „Guide“ 65 Euro – heute wird es auf Vintage Märkten für 1300 Euro gehandelt. Mit seinen Drahtseiten und farbigen Kanten passte es perfekt in den urbanen Einrichtungsstil der 1980er-Jahre, ebenso wie in kuratierte Interiors im Jahr 2023. Auf einer Seite sind die Regale weiß, auf der anderen anthrazitgrau, also wendbar. Die Kanten sind in vier verschiedenen Farben gehalten: Rot, Blau, Gelb und Grün.

3. Lampe „Duett“ von Bent Boysen, 1980

Die „Duett“-Fensterleuchte ist mit ihrem Stapel bunter, trichterförmiger Schirme ein Ikea-Klassiker. Sie wurde von dem Dänen Bent Gantzel-Boysen entworfen, der auch Lampen für das renommierte dänische Unternehmen Louis Poulsen entworfen hatte. Die Lampe wurde in verschiedenen Farben verkauft, darunter Orange, Grün, Blau und Weiß. Wer sie jetzt ergattern möchte, zahlt nicht unter 250 Euro für die Leuchte, die ursprünglich 8,90 Euro kostete.

4. Bett „Kromvik“ von Knut Hagberg, 1990er

Heute kostet ein Boxspringbett bei Ikea durchschnittlich 200 bis 300 Euro. „Kromvik“ wurde bereits 1982 im Ikea-Katalog vorgestellt und blieb bis 1994 im Sortiment. Heute ist das minimalistische Bett von Knut Hagberg ein rares Sammlerstück, das sich als zeitloser Designklassiker bewährt hat. Falls man das seltene Stück finden sollte, zahlt man Second-Hand nicht selten einen Preis von über 3.000 dafür.

Fest steht: Vintage ist in. Ein Besuch ins Kellerabteil lohnt sich also - möglicherweise versteckt sich ja auch bei Ihnen Zuhause ein Sammlerstück!