× Laut Reddit: Der beste Trick, um sich zum Putzen zu motivieren

Putzen gehört für die wenigsten Menschen zu den Lieblingsbeschäftigungen. Doch die Reddit-Community hat einen genialen Trick entdeckt, der für einen ordentlichen Motivationsschub sorgt.

Ob es darum geht, die Küche von hartnäckigem Kalk zu befreien, die Böden zu wischen oder die Wäscheberge zu bändigen – der innere Schweinehund ist oft stärker. Statt sich den scheinbar endlosen Haushaltsaufgaben zu widmen, greifen wir lieber zum Handy oder versinken in einer neuen Serie. Schließlich halten sich die Glücksgefühle beim Putzen stark in Grenzen. Doch keine Sorge: Reddit hat mal wieder einen genialen Hack parat, der selbst die größten Putzmuffel in Bewegung bringt.



Haushaltschaos? So motivieren Sie sich ganz einfach zum Putzen

Das Geheimnis liegt darin, Putzen mit Glücksgefühlen zu verbinden - und das soll nach Reddit funktionieren, indem Sie sich beim Putzen filmen! Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Smartphone mit Zeitraffer-Funktion. Positionieren Sie das Gerät so, dass es den Raum mit dem Chaos gut einfängt, starten Sie die Aufnahme und fangen Sie an zu putzen. Sobald der Raum glänzt und die letzte Socke verstaut ist, schauen Sie sich das Video an.

© Getty Images ×

Das Video zeigt in wenigen Sekunden, wie aus einem chaotischen Zimmer ein aufgeräumtes Paradies wird – und zwar durch ihre eigene Leistung. Dieses visuelle Erfolgserlebnis gibt nicht nur einen gehörigen Motivationsschub, sondern macht auch stolz. Ein netter Nebeneffekt: Während der Aufnahme können Sie Ihr Handy nicht nutzen, was Ablenkungen minimiert und Ihre Effizienz steigert.

Warum dieser Trick so effektiv ist



Normalerweise braucht es Zeit, bis man die Früchte seiner Arbeit genießen kann. Der Zeitraffer beschleunigt dieses Erfolgserlebnis drastisch und verstärkt das Gefühl, etwas geschafft zu haben.

Außerdem macht dieser Ansatz das Putzen zu einer kreativen Herausforderung. Es fühlt sich weniger wie eine lästige Pflicht an und mehr wie ein spaßiges Projekt – insbesondere, wenn Sie das Video später mit Freunden teilen oder auf Social Media posten. So können Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere zur Hausarbeit motivieren.