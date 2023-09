Schön verstaut: Wunderbares Interior als Eyecatcher und Stauraum

Regale und Sideboards zum Verlieben.

Unsere wahren Alltagshelfer sind unsere Aufbewahrungsmöbel. Sie helfen uns Ordnung zu schaffen, unseren Kopf frei zu bekommen und sehen dabei auch wirklich schön aus. Ein Allround-Paket der Sonderklasse. Sideboards, Regale oder kleine Schränke sind nicht nur funktional, sondern dienen auch der Dekoration und definieren den Stil in unseren vier Wänden. Sideboards, Highboards, Regale und Schränke sind allesamt wichtig für unser Zuhause.

Sideboards als Schmuckstücke

Vielseitig einsetzbar sind die wichtigen Sideboards. Unterhalb des TV-Geräts als Medienkonsole oder als Aufbewahrung für Geschirr und Besteck. Die niedrigen, langen Schränke bieten zudem eine breite Oberfläche, die als Ablage verwendet werden kann.

© Roche Bobois Eine unkonventionelle Interpretation der französischen Klassiker: Die Astragale Anrichte von Roche Bobois.

Der ambitionierte Designer Sacha Lakic hat ursprünglich futuristische Motorräder und Autos entworfen und designt nun auch für das weltbekannte Unternehmen Roche Bobois. In jeder Kreation findet man die weiche und zugleich dynamische Arbeit mit Formen, die sein Markenzeichen ist. Für Roche Bobois entwirft er fließende, schnittige Möbel, die Strenge und Sinnlichkeit, Rationalität und Leidenschaft miteinander verbinden. Einzigartig ist die hölzerne Version des ikonischen Speed Up Sideboards, das der Designer 2005 entworfen hat. In dieser Version wird die Welle, die die Fassade antreibt, durch eine Reihe von 64 massiven Eichenlamellen erzeugt, die alle unterschiedlich sind und von Hand auf einer schwarzen oder weißen Struktur montiert werden und damit dreidimensionalen Rhythmus erzeugen.

Holz für mehr Ruhe

Regale und Sideboards aus dem natürlichen Material fügen sich hervorragend in den Raum ein. In der Designwelt spielt Holz eine wesentliche Rolle, denn fast alle Entwürfe bestehen zumindest teilweise aus dem Material. Filigrane Designs aus Holz geben Freiraum und schmücken zugleich. Das edle Regal Giselle von Capital wurde aus Holz und Stahl gefertigt. Das zarte Design wirkt fast fragil, ist aber durch die robusten Materialien auch als Bücherregal geeignet. Mit verspielten Designs punktet die italienische Marke Arper. Mehr Farbe und individuell konfigurierbar Module. Für den nomadischen Lebensstil gestaltet, verleiht das modulare Schranksystem Semiton als anpassungsfähiges Möbel jedem Raum Struktur, Oberfläche und Stauraum. Zahlreiche Regale- und Lagermodule und eine große Auswahl an Oberflächen bieten nahezu unendliche Konfigurationsmöglichkeiten, die sich problemlos erweitern lassen, um sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen anzupassen.

© Minotti Das zeitgenössische Design der Superquadra Barmöbel von Minotti überzeugt mit Eleganz.

Superquadra von Minotti ist ein stilisicherer und zeitgenössischer Entwurf von Marcio Kogan. Das Barmöbel schafft mit reinen geometrischen Formen, der raffinierten Materialkombination und der integrierten Lichtleiste eine anmutige Ästhetik.

Weiße Regale für viel Abstellfläche

Mit der Nicht-Farbe nehmen auch große Regale den Raum nicht ein. Das Random Regal von MDF Italia wurde 2005 und 2006 mehrfach designprämiert, unter anderem von dem Elle Decoration Award. Das Regal gehört zur gleichnamigen Serie, die verschiedene Regalmodule einfach miteinander kombinieren lässt. Die geschlossenen oder offenen Fächer können je nach Bedarf gestaltet werden, und ermöglichen damit die gewünschte Individualität.

© Arper Die Kollektion Semiton von Arper bietet vielseitige Möglichkeiten. Das Sideboard oder Highboard kann problemlos erweitert werden.

Mit den wunderbaren Designs erhalten Sie nicht nur mehr Stauraum sondern auch optische Highlights in Ihren Wohnbereichen. Diese Alltagshelfer werden den Raum jedenfalls leben lassen.