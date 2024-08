× Stecker ziehen & Co.: Wie Sie während des Urlaubs Geld sparen können

In den Urlaub zu fahren, kostet viel Geld. Gut, dass sich mit ein paar einfachen Handgriffen während der Urlaubsabwesenheit viel Geld sparen lässt.

Sie selbst sind im Urlaub, aber in den eigenen vier Wänden läuft alles wie gewohnt weiter? Das muss nicht sein. Gönnen Sie sich nicht nur selbst, sondern auch Ihrem Zuhause eine Auszeit, das wird auch Ihre Geldbörse freuen. Einfach die Sicherung herauszunehmen, ist die wohl radikalste Lösung. Doch das ist nicht unbedingt ratsam, denn es gibt Geräte, bei denen Sie nie den Stecker ziehen sollten. Wie Sie während des Urlaubs trotzdem viel Strom sparen können, verraten wir hier.

Gefrierfach abtauen

Die Tiefkühltruhe ist einer der größten Stromfresser im Haushalt. In der Urlaubszeit bergen sie also großes Stromsparpotenzial. Brauchen Sie deshalb vor längeren Reisen am besten alle gefrorenen Lebensmittel auf und nutzen Sie den Urlaub, um den Kühlschrank auszuschalten und das Gefrierfach abzutauen. Bereits eine Eisschicht von einem Zentimeter im Gefrierfach kann den Stromverbrauch um bis zu 15 Prozent erhöhen. Wer abtaut, kann also viel Geld sparen. Zudem verlängert regelmäßiges Abtauen die Lebensdauer der Geräte.

Heizung und Boiler abdrehen

Auch Boiler und Heizung kann man während eines längeren Sommerurlaubs eine Pause gönnen. Das unnötige Warmhalten des Wassers kostet viel Energie und gebraucht wird es in der Zeit sowieso nicht. Der Gefahr von Legionellen beugen Sie vor, indem Sie nach der Rückkehr etwa zehn Liter aus allen Wasserhähnen ablassen, bevor das Wasser wieder genutzt wird. Das reicht aus, um das abgestandene Wasser in den Rohren auszutauschen.

Elektronische Geräte vom Netz trennen

Der einfachste Weg während des Urlaubs Geld zu sparen, ist es, alle elektronischen Geräte vom Netz zu trennen, damit sie nicht im Standby-Modus laufen und weiterhin Strom verbrauchen. Häufig werden auch Lampen, Waschmaschine, Spielekonsole oder Ladegeräte vergessen. Diese haben zwar keinen Standby-Schalter, aber ein separates Netzteil. Das verbraucht Energie, auch wenn kein Licht brennt. Hier gilt ebenfalls: Stecker ziehen, bevor es in den Urlaub geht.