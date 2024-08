Lifehack: Darum sollten Sie während des Urlaubs eine Münze ins Gefrierfach legen

Bevor Sie in den Urlaub starten, sollten Sie einige Vorbereitungen treffen, um entspannt wieder zurückzukehren. Warum es hilfreich ist, eine Münze ins Gefrierfach zu legen, verraten wir hier.

Gerade wenn man länger verreist, steht das Haus bzw. die Wohnung für einige Zeit leer. Doch oft befinden sich meist noch jede Menge Lebensmittel in unserem Kühl- oder Gefrierschrank. Sollte während Ihrer Abwesenheit der Strom einmal ausfallen, kann das verheerende Folgen haben: Lebensmittel im Gefrierfach könnten durch die unterbrochene Kühlkette verderben – ohne dass man selbst etwas davon mitbekommt. Im schlimmsten Fall könnten Sie eine Lebensmittelvergiftung davontragen. Ein simpler Trick hilft Ihnen dabei, herauszufinden, ob Ihre Lebensmittel noch genießbar sind.



So funktioniert der Münz-Trick

Mit dem Münz-Trick können Sie überprüfen, ob Ihre Lebensmittel nach einem Urlaub noch genießbar sind. © Getty Images ×

Um zu überprüfen, ob es zu einem Stromausfall gekommen ist, während Sie im Urlaub waren, lohnt es sich eine Münze ins Gefreirfach zu legen. So funktioniert der Trick:

Befüllen Sie einen Plastikbecher bis oben mit Wasser und stellen Sie diesen ins Gefrierfach, bis der Inhalt vollständig gefroren ist. Das kann einige Stunden dauern.

Anschließend legen Sie eine Münze auf die Eisoberfläche und stellen den Becher sofort wieder ins Gefrierfach.



Das passiert bei einem Stromausfall

Bei einem längeren Stromausfall würde das Eis im Gefäß schmelzen und die Münze sinkt nach unten. Je tiefer die Münze gesunken ist, desto länger dauerte der Stromausfall. Wenn Sie nach dem Urlaub feststellen, dass die Münze nicht mehr auf der Oberfläche liegt, wissen Sie, dass auch die Lebensmittel im Gefrierfach bereits aufgetaut waren. Dann sind sie nicht mehr genießbar und sollten entsorgt werden.

Die Methode ist nicht nur zu Hause hilfreich. In vielen Regionen der Welt ist die Stromversorgung nicht so zuverlässig und durchgängig wie in Österreich. Mithilfe der kleinen Münze können Sie sich auch auf Reisen, etwa in der Ferienwohnung vor einer Vergiftung durch nicht durchgängig tiefgefrorene Lebensmittel schützen.