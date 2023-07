Susanna Wurz: "Vintage-Möbel bringen eine Geschichte mit"

Die Influencerin im Talk über ihre Vintage-Faszination und ihre (vielen) Umzüge - bei denen sie Inneneinrichtung kennen und lieben lernte.

Bereits in jungen Jahren begann Susanna Wurz (@susannawurz) ihr Leben und ihre Liebe zu Mode auf Social Media zu teilen. Im Laufe ihrer jungen Karriere zog die im Mühlviertel geborene Oberösterreicherin quer durchs Land - wortwörtlich, von Wien bis nach Vorarlberg. Ihren vielen Umzügen zur Folge entdeckte Susanna Wurz auch ihre Liebe zum Interior.

Mit LIVE&STYLE spricht sie über ihren Einrichtungsstil, ihre Liebe zu Vintage-Möbel und ihre besten Umzugs-Tipps.

Wie würdest du deinen eigenen Interior-Stil beschreiben? Hat sich dieser über die Jahre verändert?

Susanna Wurz: Mein Stil ist minimalistisch, mit Liebe zu Vintage-Möbel und Design-Klassiker. Meinen minimalistischen Faden hatte ich schon immer, erinnere ich mich jedoch an meine erste Wohnung zurück, bestand diese aus einer Standard-IKEA Einrichtung (lacht). Einerseits weil ich noch nicht viel Ahnung von Interior hatte, andererseits weil ich mir auch nichts anderes leisten konnte. Über die Jahre habe ich einzigartige Designer-Möbelstücke gefunden. Mittlerweile spare ich lieber länger auf ein bestimmtes Möbelstück, das besonders ist und eine Geschichte zu erzählen hat, als einen Schnellkauf von der Stange. Am allerliebsten habe ich, wenn ich einzigartige Vintage-Stücke finde; so bringt das Möbelstück die Geschichte des Designers sowie die Geschichte des vorherigen Eigentümers mit.

© Susanna Wurz ×

Als Content Creatorin arbeitest du auch viel von Zuhause. Wie hast du deine Wohnungen gestaltet, um Arbeit und Freizeit zu vereinen?

Wurz: Dadurch, dass unser Zuhause sehr minimalistisch und hell ist, bietet es gleichzeitig den perfekten Arbeitsplatz zum Content Kreieren und zum Wohlfühlen. Ich persönlich fühle mich einfach wohler wenn meine Umgebung hell, minimalistisch und freundlich ist.

Ausschnitte deiner Wohnung teilst du fast täglich mit deinen Fans auf Social Media. Mittlerweile hast du sogar ein eigenes Interior-Instagram. Wie entstand deine Liebe zu Design?

Wurz: Da ich gerne viele verschiedene Ausschnitte aus meinem Leben teile, war es mir irgendwann zu unübersichtlich alles auf meinem Hauptkanal zu teilen. Außerdem sind nicht alle meine Follower an Themen zur Einrichtung so interessiert, wie ich. So können nun alle, die es auch wirklich interessiert meinen Home Account (@susannawurz.home) folgen und die Geschehnisse unserer Renovierung mitverfolgen. Durch den Umzug letztes Jahr konnte ich so alles auch viel detaillierter dokumentieren. Ich persönlich schaue meine Highlights auch immer mal wieder gerne durch um zu sehen, wie sich das Zuhause doch ständig verändert.

© Susanna Wurz ×

Deine Follower hast du auf deine Umzugs-Journey mitgenommen. Was sind deine Tipps für einen unkomplizierten Umzug?

Wurz: Viel Zeit und Geduld einplanen (lacht). Wir haben zum Glück alle großen Möbelstücke in der alten Wohnung zurückgelassen, dennoch kam einfach mehr Kram als gedacht zusammen. Außerdem hatten wir das Problem, aus der alten Wohnung ausziehen zu müssen, aber konnten noch nicht direkt in die neue einziehen. Übergangsweise haben wir zwei Wochen im Hotel gewohnt, was ich gehasst habe. In meinem Kopf war alles immer nach Plan und Ablauf. Leider läuft im Eigenheim immer mehr schief als man denkt, zum Beispiel Lieferverzögerungen. Diese sollte man so gut wie es geht einplanen.

Was ist dein Lieblings-Piece deiner neuen Wohnung?

Wurz: Mein absolutes Traummöbelstück ist unser Oranges B&B Italia Camaleoda Sofa von Mario Bellini. Dieses Möbelstück ist der Klassiker schlecht hin unter Designer-Stücken. Das Sofa stand sehr lange auf meiner Wunschliste, jeden Tag kann ich es aufs Neue nicht glauben, dass es jetzt in unserer Wohnung steht. Durch die leuchtende Farbe bringt es das gewisse Etwas und ist das Highlight unseres großen Wohnraumes.

© Susanna Wurz ×

Eine neue Wohnung ist ein Work in Progress. Was fehlt dir noch?

Wurz: Es fehlt uns tatsächlich noch einiges. Die großen Möbelstücke haben wir, aber alles was die vier Wände gemütlich machen, beispielsweise Dekoration oder Bilder fehlen uns noch. Ganz oben auf der To-Do-Liste stehen Vorhänge, ich kann es kaum erwarten wenn wir endlich Vorhänge haben, diese geben dem Raum soviel mehr Wohlfühl- Atmosphäre. Der Fußboden im Bad ist noch nicht ganz fertig, ein paar Wände müssen noch gestrichen werden, und und und... Wir versuchen alles Step-by-Step abzuarbeiten, da ein neues Zuhause doch immer mit vielen Kosten verbunden ist.