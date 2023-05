In einer Welt, die sich schneller dreht, als einem manchmal lieb sein mag, und einem Alltag, der oft viel zu hektisch ist, wollen Leonie Deventer und Louisa Beyer mit ihrer Interior-Brand WITHIN MOOD ein klein bisschen Beständigkeit und Langlebigkeit in das Zuhause bringen.

Zuhause kann Großes bedeuten, etwa die Stadt in der man geboren wurde, das Kinderzimmer in dem man aufgewachsen ist, oder die eigene Familie. Zuhause kann aber auch ganz kleine Dinge bedeuten, wie die Kaffeetasse, die einen jeden Morgen rettet, das Glas, mit dem man mit seinen Liebsten anstößt, oder die Vase, in der die frischen Blumen den Tag versüßen.

Für die zwei Freundinnen und Gründerinnen Leonie Deventer und Louisa Beyer bedeutet Zuhause all das zusammen. Und so gründeten sie in ihrem „Zuhause“, während der Corona-Pandemie, ihre Interior-Marke WITHIN MOOD: zeitlose Home Designs, mit minimalistischer Ästhetik und smarter Produktion. Nun haben sie ihren ersten Pop-Up in Wien eröffnet. In der Herrengasse im ersten Wiener Gemeindebezirk kann man bis zum 21. Mai alles kaufen, was das Interior-Herz begehrt. Mit LIVE&STYLE sprach das Designer-Duo über ihr faszinierendes, junges Unternehmen.

Ihr seid Freundinnen und Gründerinnen im Doppelpack. Leonie hat einen BWL-Background, Lou ist Influencerin. Wie ergänzt ihr euch in eurem Business?

Leonie: Ursprünglich kommen wir beide aus völlig verschiedenen Karriere-Ecken, doch uns verbindet der Gegensatz. Ich kümmere mich um das operative, strategische und um die Finanzen. Louisa ist für das Kreative zuständig, sprich Branding, Marketing und Produkt Design. So haben wir beide unsere klar definierten Bereiche, allerdings zählen wir bei Allem auf das Feedback der Anderen. Kaum zu glauben aber bis jetzt waren wir uns tatsächlich noch nie bei etwas nicht einig. Obwohl wir so verschieden sind, haben wir, was unser Business betrifft, immer die gleiche Meinung - egal ob es um das Design eines Tellers oder eine Mitarbeiter-Bewerbung geht.

Ein wahres "Match made in Heaven". Wie seid ihr gemeinsam ins Interior gerutscht?

Leonie: Bevor wir unser Business gründeten, hatten wir eigentlich nicht viel mit einander zu tun. Wir hatten jedoch einen gemeinsamen Kontaktpunkt, meinen Bruder, auf dessen Geburtstagsfeiern wir uns einmal jährlich über unsere Liebe zum Design austauschten. Bis wir uns nach Jahren an einem dieser Feste entschlossen haben, unseren gemeinsamen Traum zu verwirklichen.

Louisa: Und weil „Zuhause“ in der Corona-Pandemie, in der wir uns damals befanden, nochmal an riesiger Bedeutung gewann, war ganz schnell die Idee einer eigenen Interior Brand geboren.

Leonie: Ich weiß das Datum noch ganz genau, es war der 13. November 2020. Ich war bei Louisa Zuhause und wir starteten vom Teppichboden aus. Wir saßen wortwörtlich auf ihrem Teppich und malten unsere erste Skizze (lacht). (Anm.: Die allererste Skizze war übrigens die „Dumpling Vase“, welche es mittlerweile in 3 Variationen gibt).

Was hat euch am Markt gefehlt, was ihr jetzt mit WITHIN MOOD anbieten wollt?

Leonie: Ganz einfach erklärt, wir wollten Alltagsgegenstände schön designen. Wir finden, dass es davon tatsächlich nicht so viel auf dem Markt gibt.

Louisa: Wir wollten einen Platz zwischen den Design-Klassikern im oberen Preis-Segment und leistbaren Stücken schaffen. Nicht nur die Qualität sondern auch der Design-Fokus ist uns dabei sehr wichtig, also dass die Sachen konzeptionell gemacht sind, und vor allem sinnvoll sind. Zudem war es uns wichtig, dass das Preissegment dort ist, wo wir auch selbst einkaufen. Es darf ruhig etwas besonderes sein, das nicht sofort die Geldbörse sprängt.

Sprecht ihr mit eurer Brand bewusst eine jüngere Zielgruppe an?

Louisa: Unsere Zielgruppe startet bei der ersten eigenen richtigen Wohnung nach dem Studium oder dem Lehrjahr. Sobald man sein erstes Gehalt verdient und oft nochmal anders gewillt ist, die eigenen Vier Wände schön einzurichten.

Leonie: Wir wollen, dass die Produkte mit der Person mitwachsen. Man verändert über die Jahre den Einrichtungsstil, und daher wollten wir das Design unserer Pieces zeitlos gestalten und so, dass die Produkte auch in viele verschiedene Stile problemlos integriert werden können.

Zu guter Letzt eine schwierige Frage: Wenn ihr euch ein WITHIN MOOD Piece aussuchen müsstet, was wäre euer Lieblings-Piece?

Leonie: Mittlerweile die Jars. Ein kleiner Fun Fact: diese sind entstanden, da wir ursprünglich eine schöne Duftkerze designen wollten. Die Duftkerze ist daran gescheitert, dass das Wachs nie richtig in dem Gefäß gehalten hat. Doch das Gefäß war auch so wunderschön, und so haben wir inzwischen drei weitere Größen davon.

Louisa: Mein Lieblings-Piece ist definitiv die Vase. Wir haben so lange an ihr gearbeitet und schlussendlich ist sie ist uns perfekt gelungen – und mit ihr hat schließlich ja auch alles begonnen.