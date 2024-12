Ihr wöchentlicher Mondkalender: 16.12. - 22.12.

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Mondkalender: 16.12. - 22.12.

Montag - 16. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Frische Luft und Atemübungen machen fit. Der rückläufige Merkur ist seit gestern vorbei. Jetzt ist Zeit für einen Neuanfang in jederlei Hinsicht!

Dienstag - 17. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Überwinterte Topfpflanzen heute wenig gießen, dann erst wieder im neuen Jahr. Die meisten Pflanzen verfaulen im Winter wegen zu viel Wasser.

Mittwoch - 18. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Die Haut ist heute am Vormittag besonders empfindlich. Haarewaschen am besten erst am Abend. Mit der Farbe Gelb kommt man heute zur Ruhe.

Donnerstag - 19. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Bis Samstag: Die besten Tage für einen Friseurbesuch. Ruhe bewahren ist angesagt. Besonders, wenn jemand Herzprobleme hat!

Freitag - 20. Dezember 2024

Mond nimmt ab

Mani- und Pediküre möglichst immer auf einen Freitag – wie heute – legen. Heute kein Fleisch zu essen würde den Körper erheblich entlasten.

Samstag - 21. Dezember 2024

Mond nimmt ab

Machen Sie heute Gymnastik für den Bauchbereich und für eine gerade Haltung. Nicht nach 13:00 Uhr Mittagessen - Verdauungsprobleme!

Sonntag - 22. Dezember 2024

Mond nimmt ab

Wenn möglich, keine salzigen Speisen, Chips und Co. sind heute ein No-Go. Die Meditationsfarbe an Jungfrau ist Gelb. Rot blockiert heute!