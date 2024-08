Ozempic macht alt: So krass verändert die Abnehmspritze die Haut

Die Abnehmspritze Ozempic boomt in ganz Hollywood und auch bei uns wird sie immer beliebter. In kürzester Zeit sorgt diese nämlich für enorme Abnehmerfolge. Doch das angebliche Wundermittel birgt auch Gefahren, denn sie soll uns schneller altern lassen.

Abnehmspritzen sind gefragter denn je. Mittlerweile gibt es neben Ozempic, Wegovy und Saxenda auch Mounjaro, welches in einer neuen Studie zu der derzeit wirkungsvollsten Abnehmspritze gekürt wurde. Laut einer aktuellen Umfrage des Unternehmens „Gallup“ nehmen allein in den USA über 15,5 Millionen Menschen Ozempic. Doch neben der erschlankten Silhouette kommen auch unschöne Nebenwirkungen zum Vorschein: Die Haut wirkt viel älter und verhält sich nicht so, wie sie es normalerweise tun sollte.

Nach Ozempic: Haut gleicht einem überstrapazierten Gummiband

Viele Ozempic-Patient:innen lassen eine Hautstraffung durchführen, um die überschüssige Haut durch den schnellen Gewichtsverlust zu minimieren. Doch auch das Aussehen des Gesichts kann sich dadurch stark verändern. Viele Ärzt:innen berichten darüber, dass die Gesichter alt, ausgelaugt und eingefallen wirken. Auch der plastische Chirurg Julius Few erzählte gegenüber dem Beauty-Magazin „Allure“, dass die Haut von Ozempic-Nutzer:innen an ein „altes, überstrapaziertes Gummiband“ erinnert. Während ein langsames, kontinuierliches Abnehmen dafür sorgt, dass sich die Haut meist zusammenzieht, kommt sie bei einem so rasanten Tempo wie nach einer Abnehmspritze nicht hinterher. Die Folge: Eine ausgeleierte und schlaffe Haut im Gesicht.

Ozempic soll Hautalterung beschleunigen

Sharon Osbourne kämpft nach ihrer Ozempic-Therapie mit starken Nebenwirkungen und einem eingefallenen Gesicht. © Getty Images ×

Diese Nebenwirkungen deuten darauf hin, dass Ozempic die sogenannte SMAS-Schicht, also die fibromuskuläre Schicht, die das Gesicht stützt, dünner und schwächer macht. Zwar geschieht dieser Prozess mit fortschreitendem Alter automatisch, die Fett-weg-Spritze scheint ihn jedoch zu beschleunigen. Die Hautelastizität leidet stark, wodurch Patient:innen in Folge an einem herabhängenden und hohlen Gesicht leiden. In einer offiziellen Mitteilung vom Ozempic heißt es, dass ihnen keine Studien bekannt seien, in denen die Wirkung des Stoffes genau auf diese Schicht der Haut untersucht wurde. Daher ist es naheliegend, dass Ozempic den Alterungsprozess beschleunigt.

Gefährlicher Teufelskreis

Um das fehlende Volumen wieder aufzubauen, setzen viele Menschen auf Filler wie Hyaluronsäure. Doch auch diese Behandlung birgt wieder neue Nebenwirkungen und sollte kritisch hinterfragt werden. Wenn man sich dank Diät-Spritze zwar in seinem Körper wohlfühlt, aber unglücklich mit den Veränderungen im Gesicht ist, wird es problematisch. Langfristig ist wahrscheinlich eine ganzheitliche Art des Abnehmens die sinnvollere und gesündere Variante.