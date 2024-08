Für 99 Euro! Dolce&Gabbana verkauft jetzt Hunde-Parfum

Ja, das haben Sie richtig gelesen. Die Modemarke Dolce&Gabbana launcht den ersten Luxusduft für Hunde. Das Parfum "Fefe" soll den müffelnden Vierbeiner ganz ohne müheseliges Waschen zum Duften bringen.

Sie spielen fröhlich im Garten, wälzen sich genüsslich im Schlamm, tollen durch die Pfützen und genießen die Freiheit der Natur in vollen Zügen. Während diese herzlichen Erlebnisse für die Vierbeiner große Freude bereiten, kann es für die Menschen, die sie betreuen, gelegentlich eine Herausforderung sein, den starken Geruch von Erde und Schmutz zu ertragen. Doch für Herrchen und Frauchen, die über das nötige Kleingeld verfügen, gibt es nun eine luxuriöse Lösung: Dolce&Gabbana bringt eine exklusive Parfumlinie auf den Markt, die speziell für Hunde entwickelt wurde.

Hunde-Parfum für 99 Euro

Für 99 Euro können Haustierbesitzer ihre Vierbeiner nun mit dem exklusiven Duft "Fefé" verwöhnen. Der luxuriöse Haustierduft wurde von einer renommierten Pariser Parfümeurin entwickelt, die bereits Düfte für prestigeträchtige Marken wie Balmain und Paco Rabanne kreiert hat.

Auf der Website der Marke wird das Parfum als Mischung aus "warmen Noten von Ylang-Ylang, Moschus und Sandelholz" beschrieben. Es soll eine "frische und sanft umhüllende Formel" bieten, die ein außergewöhnliches Sinneserlebnis schafft. Das Parfum wird in einer eleganten Glasflasche angeboten, die mit einer 24 Karat vergoldeten Pfote verziert ist. Namensgeber und Hauptinspiration des Hundeparfums ist übrigens der Hund des Modedesigners Domenico Dolce: Fefé, ein brauner Bichon Frisé.

Für die Anwendung wird empfohlen, das Parfum entweder in die Hände oder auf eine Bürste zu sprühen und es sanft in das Hundefell einzumassieren – beginnend von der Körpermitte und in Richtung Schwanz. Alternativ kann "Fefé" direkt auf den Hundekörper aufgetragen werden, wobei der Bereich um die Nase ausgespart bleiben sollte.

Tierschutzorganisationen warnen

Doch Tierschutzvereine wie etwa die britische RSPCA äußern Bedenken. Eine Mitarbeiterin der Organisation sagte: „Hunde verlassen sich auf ihren Geruchssinn, um ihre Umgebung und andere Lebewesen wahrzunehmen. Starke Düfte sollten vermieden werden, da sie für Hunde sehr unangenehm sein können."

Auch auf Social Media bleibt der Hunde-Duft nicht unumstritten. "Was soll DAS denn?!", "Bitte kauft euch diesen Duft nicht, das ist Tierquälerei!" oder "Diesen Luxusmarken fallen langsam die Ideen aus..." sind nur einige der vielen kritischen Stimmen auf Instagram, X, TikTok und Co. Dolce&Gabbana sieht das anders. Laut der Marke wurde "Fefé" von Tierärzten zugelassen und zertifiziert. Der Duft soll antiallergisch, alkoholfrei und völlig unbedenklich für unsere tierischen Freunde sein.