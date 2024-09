Garage Combat Sports: Großes Box-Event in Halle B in Baden lockt Kämpfer aus über zehn Nationen

Die renommierte Box-Veranstaltungsserie Österreichs kehrt mit ihrer 16. Ausgabe zurück und findet diesmal in der Halle B in Baden statt. Veranstaltet von der Garage Combat Sports KG, wird dieser Abend zu einem Highlight des Boxsports. Mit einem beeindruckenden Aufgebot an Profi-Boxern und aufstrebenden Nachwuchstalenten verspricht das Event am 20. September 2024 ein unvergessliches Erlebnis.

Der Kampfsportclub Garage Combat Sports KG, unter der Leitung von WBO-Europameister und Inhaber Harry Pfingstl, hat eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die Fans des Boxsports begeistern wird. Zu den teilnehmenden Athleten gehören unter anderem die Lokalmatadore Ahmet Simsek und Emin Jamini sowie der kraftvolle Schwergewichtler Sasa "The Bulldozer" Milenkovic. Besonders gespannt darf man auf den Auftritt des Ur-Simmeringers Leutrim Veseli sein, der für seine Knockout-Power bekannt ist.

Profi-Boxer und Nachwuchstalente im Fokus

Die Veranstaltung bringt nicht nur erfahrene Profi-Boxer in den Ring, sondern gibt auch vielversprechenden lokalen Nachwuchskämpfern die Möglichkeit, sich zu beweisen. Diese Kombination aus routinierter Erfahrung und jugendlichem Ehrgeiz sorgt für eine packende Mischung, die jeden Boxsportfan in den Bann ziehen wird. Die internationale Ausrichtung des Events zeigt sich in der Teilnahme von Kämpfern aus über zehn Nationen, die das Publikum mit einer Vielzahl von Kampfstilen begeistern werden.

Live-Übertragung und hochkarätige Anerkennung

Das Event wird von Europas größtem Boxverband, dem BDB (Bund deutscher Berufsboxer), sowie dem Weltverband WBC (World Boxing Council) anerkannt. Dies unterstreicht die hohe Qualität der Veranstaltung und sorgt für sportliche Fairness auf höchstem Niveau. Dank der LIVE-Übertragung durch Fight24 können auch Fans, die nicht vor Ort sind, jeden Moment der spannenden Kämpfe mitverfolgen.

Neben den sportlichen Highlights sorgt der Grill Park für das leibliche Wohl der Gäste. Mit mediterranen Grillspezialitäten wird die Veranstaltung auch kulinarisch zu einem Genuss. Fans haben zudem die Möglichkeit, am Vortag des Events, dem 19. September, die Kämpfer bei der Abwaage im Foyer der Halle B hautnah zu erleben und einen exklusiven Einblick in die Vorbereitung zu erhalten.

Vienna Boxing Championship 16

Datum: 20.09.2024, 16:00 Uhr

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: Halle B, Waltersdorferstrasse 40, 2500 Baden