Sex im Winter: Heiße Stellungen für kalte Tage

Draußen ist es ungemütlich, unter den Laken dafür umso kuscheliger. Mit diesen Sexstellungen wird's im Winter richtig heiß!

Was gibt es Schöneres als es sich in der kalten Jahreszeit mit dem oder der Partner/in so richtig kuschelig zu machen? Während es draußen frostig bleibt, bietet der Winter die ideale Gelegenheit, drinnen für wohlige Wärme zu sorgen. Die Sextoy-Brand Amorelie hat dafür genau die richtigen Tipps und verrät vier Sexstellungen, um der Kälte zu entfliehen und es sich so richtig einzuheizen.

Die besten Sexstellungen im Winter

1. Die Schneekugel

Bei dieser intimen Stellung sitzt die gebende Person im Schneidersitz auf dem Bett, während die aufnehmende Person sich auf den Penis setzt. Das sinnliche Spiel lädt zum Umarmen, Berühren, Liebkosen und Streicheln ein. Die Becken beider können intensiv aneinander kreisen und so eindringlich den G-Punkt stimulieren. Ein weiteres Plus des engen Körperkontakts ist die sanfte Reibung auf der Klitoris, die den sinnlichen Spaß gleich doppelt so schön macht.

2. Der Schneeengel

Bei dieser Position legen sich beide auf das Bett, winkeln die Beine an, wobei der Penis von hinten in die Vulva eindringt. Kuschelig kann die hintere Person mit der Nase über den Nacken streicheln und mit den Lippen liebkosen, mit den Händen die Brüste und Klitoris verwöhnen und den vorn liegenden Engel zum Schweben bringen.

3. Der Schneehügel

Der Penis wird rausgeholt, während sich die vorn liegende Person bei einem Liegestütz mit den Armen vom Boden abstützt. Dabei steht die Person mit Penis dahinter und hebt Beine und das Becken mit ihren Händen auf die Höhe des besten Stücks, um so sanft eindringen zu können. Bei dieser sexy Übung wird einem nicht nur warm, sondern die Becken beider sind fast freischwebend und können sich locker flockig ineinander bewegen, kreisen oder schwungvoll hin und her bewegt werden. So werden erogene Punkte, wie der G-Punkt, optimal verwöhnt.

4. Der Schwibbogen

Der eindringende Part macht einen Schwibbogen, während seine steile Kerze gen Himmel ragt und zum Ritt einlädt. Der aufnehmende Part setzt sich auf den Penis und bewegt sich sanft hin und her, auf und ab. Vollkommen exponiert kann der Penis tief eindringen und sich auch an den G-Punkt herantasten. Beim Lustwandeln auf der Brücke hat die Person on top die Kontrolle über die Bewegungen und kann mit sanften kreisenden Bewegungen den Brückenspaß genießen.