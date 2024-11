Studie enthüllt: Verrät die Nasengröße doch die Penislänge?

Der große Sex-Vergleich: Deutschland, Österreich und die Schweiz im Bett-Check Welches Land nimmt sich für das Vergnügen zwischen den Laken am meisten Zeit? Wie lange dauert Sex und das Kuscheln danach im Durchschnitt? Und worauf kommt es wirklich an? All das hat die Dating-App Parship in einer Studie herausgefunden.