Swiftfishing: So dreist nutzen Männer den Hype um Taylor Swift beim Dating

Der riesige Hype um Taylor Swift geht an kaum jemandem vorbei. Nun machen sich diesen auch einige Männer auf Dating-Apps zunutze, um attraktiver auf Frauen zu wirken.

Mit ihrer „Eras-Tour“ versetzt Taylor Swift regelmäßig Städte in einen Ausnahmezustand und hunderttausende Fans jubeln ihr zu. Allein in Österreich gibt der Megastar gleich drei Konzerte und heizt am 8., 9. und 10. August im Wiener Ernst-Happel Stadion-ordentlich ein. Mit ihrem riesigen Erfolg zählt Taylor Swift zu den einflussreichsten Musikerinnen der Welt. Sie ist sogar so populär, dass sie Einfluss auf das Datingverhalten auf Bumble und Co. hat! „Swiftfishing“ nennt sich die Masche, bei der männliche Singles vorgeben, ein großer Fan von Taylor Swift zu sein, um besser bei Frauen anzukommen.



Das steckt hinter „Swiftfishing“

Um einen ersten Eindruck von einem potenziellen Partner zu bekommen, geben Menschen auf Dating-Plattformen ihre Interessen, Musikgeschmack oder Hobbys an. Das Dating-Portal „Bumble“ bemerkte jedoch seit dem Start der „Eras-Tour“ eine Veränderung der Interessensangaben. Immer mehr Männer geben an, Taylor-Swift-Fan zu sein und ihre Musik zu hören. Dafür zitieren sie Zeilen aus Songtexten, zeigen sich mit Taylor Swift Merch oder bringen Freundschaftsbänder auf Dates mit. Doch dieses Interesse ist häufig nur vorgetäuscht, was „Swiftfishing“ genannt wird.

Swifties auf Partnersuche aufgepasst: Immer mehr Männer täuschen vor Taylor Swift Fan zu sein. © Getty Images ×

Mit dieser Masche wollen flirtwillige Männer attraktiver auf Frauen wirken, da das Bekenntnis zu Taylor Swift auf Loyalität und Romantik hindeutet und man eine Gemeinsamkeit hat. Doch spätestens nach dem ersten Sex tauchen die vermeintlichen „Swifties“ unter und melden sich nie wieder. Abgeleitet wird „Swiftfishing“ von „Catfish“, der englischen Bezeichnung für jemanden, der sich auf Dating-Apps als eine andere Person ausgibt und somit versucht, sich zahlreiche Singles zu angeln.

So schützen Sie sich vor "Swiftfishing"

Weibliche Single-Swifties sollten gewarnt sein und sich am besten vor einer enttäuschenden Erfahrung schützen. Um nicht auf diese Dating-Masche hereinzufallen, können Sie sich einige Fragen überlegen, die nur eingefleischte Taylor-Swift-Fans beantworten können. Diese könnten wie folgt lauten:

Welche drei Taylor-Swift-Alben findest du am besten und warum?

Wie gefallen dir Jacks andere Musikprojekte? (Jack Antonoff ist Swifts langjähriger Produzent und Mentor.)

Welche Ära gefällt dir am besten und wieso?

Da sich die Fake-Fans meist durch Unwissen auszeichnen, könnten solche Fragen die Männer schnell enttarnen. Am besten ist es, die Fragen bei einem Telefonat oder beim ersten Date zu stellen, damit das Gegenüber die Fragen nicht einfach googeln kann.