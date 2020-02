Am 23. April steigt in der Stadthalle das 20-jährige Jubiläum des Austropop-Grammys – nur den größten Star des Landes ist nicht dabei. Ein Affront ! Heute gab die IFPI die Nominees in den 13 Kategorien bekannt. Und Gabalier wurde trotz Rekord-Tour (100.000 Fans in Österreich, plus 400.000 in Deutschland) dabei in der Kategorie Bester Live Act „übersehen“. Auch bei Schlager/Volksmusik fiel er durch. Stattdessen wurden Die Seer, DJ Ötzi, die Jungen Zillertaler, Melissa Naschenweng und die Nockis nominiert.