Karma- Punkte sammeln leicht gemacht

Mit passgenauen Refillbeuteln und einem Abo-Modell bietet die Naturkosmetikmarke Stop The Water While Using Me! die praktische Lösung für alle, die sich für den bewussten Umgang von Ressourcen stark machen und Mensch, Umwelt und Wasserkreislauf schützen.

Mit der Erweiterung der Nachfüllbeutel in der 500 ml Größe sind ab April zunächst die beliebten Produkte Lemon Honey Hand Soap, Cucumber Lime Hand Soap und Orange Wild Herbs Body Wash

erhältlich - weitere Sorten werden folgen. Gleichzeitig lanciert das Hamburger Unternehmen nun auch ein praktisches Vorteils- Abo, bei dem alle Refill- und Waterless- Produkte regelmäßig und mit 15 % Ersparnis per klimaneutralem Versand nach Hause geliefert werden.

Neben den Refill-Sachets für die Skincareprodukte und den Refill-Kanister für die Körper- und Handpflege wird die Nachfüll-Mission von Stop The Water While Using Me! nun praktisch weitergeführt. Jeder Refillbeutel entspricht genau einer 500 ml Bottle-Füllung und spart dabei 80% Plastik im Vergleich zum Kauf einer neuen Pumpflasche. Der reduzierte Materialeinsatz und das geringere Gewicht minimieren zudem die CO2-Emissionen.

Einfache Entsorgung

Die recyclingfähigen Beutel aus Monomaterial lassen sich nach der Verwendung einfach in der gelben Tonne entsorgen und können so dem Kreislaufzyklus zurückgeführt werden. Darum verzichtet die Naturkosmetikmarke auch auf den Drehverschluss, um eine sortenreine Einstoffverpackung zu gewährleisten und so den Einsatz natürlicher Ressourcen zu reduzieren.

Neues Refill- Abo- Modell

Zeitgleich starten die Hamburger Naturkosmetikmarke das erste Refill-Abo-Modell mit Mission. Ab April können sich Käuferinnen und Käufer alle nachfüllbaren und wasserlosen Produkte im Abo per klimaneutralem Versand nach Hause liefern lassen. Das Abo-Modell ermöglicht Kundinnen und Kunden eine individuelle Sortimentszusammenstellung, die flexibel angepasst oder einfach pausiert werden kann und jederzeit kündbar ist. Interessierte sparen im Abo zudem 15 %. Damit lässt sich nicht nur einfach Gutes mit Gutem tun, sondern auch Zeit und Geld sparen. Das Abo ist zudem eine perfekte Geschenkidee für alle Naturkosmetik-Fans.

Eine Übersicht mit allen Produkten von Stop the water while using me! finden Sie hier!