Autofahrer (48) bei Horror-Crash getötet
© FF Winklern

Unfall-Drama

Autofahrer (48) bei Horror-Crash getötet

02.11.25, 10:27 | Aktualisiert: 02.11.25, 12:30
Ein Lenker (48) überschlug sich aus bislang unbekannter Ursache mehrmals mit seinem Auto. Während der 48-Jährige noch an Ort und Stelle starb, wurde sein Beifahrer (24) verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Kärnten. Zu dem tragischen Unfall kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau). Ein Lenker war gegen 5.15 Uhr auf der B106 Mölltal Straße unterwegs, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam.

 

Der Wagen fuhr in einen Betongraben und kollidierte mit einem Holzstapel, überschlug sich und krachte in einen Holzzaun. Der Lenker und der Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Der 24-jährige Beifahrer gab an, geschlafen zu haben und erst durch den Unfall wach geworden zu sein. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Der 48-jährige Lenker erlag trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch Rettung und ein Notarztteam noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Zur Bergung der Männer und zur Absicherung der Unfallstelle standen auch sechs Freiwillige Feuerwehren mit rund 70 Mann im Einsatz.

