Betrunkener (52) von Straßenbahn erfasst
Betrunkener (52) von Straßenbahn erfasst

02.11.25, 14:04
Teilen

Der 52-jährige Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus.

Stmk. Zu der Kollision kam es am Samstagnachmittag in Graz. Ein betrunkener 52-Jähriger stieg gegen 16.35 Uhr bei der Münzgrabenkirche aus der Straßenbahn aus und wollte trotz einer roten Ampel unmittelbar vor der Bim die Fahrbahn überqueren.

Die Straßenbahnfahrerin setzte ihre Fahrt jedoch bei Grünlicht fort. Daraufhin wurde der Fußgänger von der Straßenbahn erfasst. Der Grazer stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde vom Roten Kreuz notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Spital eingeliefert, ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab 1,42 Promille.

