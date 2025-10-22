11-Jähriger stürzte in Abbruchhaus vier Meter in die Tiefe

Der Junge war durch ein Nebengebäude in das Haus gelangt.

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Bregenz: Dort dürfte ein 11-jähriger Bub beim Spielen in ein Abbruchhaus gelangt sein. Zugang zu dem baufälligen Haus erlangte er über ein Nebengebäude.

Auf seiner Tour soll der Junge ein Loch im Fußbodenübersehen haben. Er stürzte rund vier Meter in die Tiefe.

Sanitäter und ein Notarzt haben den Schüler versorgt und anschließend mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen. Der 11-Jährige erlitt bei seinem Absturz Verletzungen unbestimmten Grades und musste in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden.