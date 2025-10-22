In Bachbett gelandet: Skoda riss bei Absturz Baumhaus mit

Der junge Einheimische verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Tirol. Unglaubliches Glück hatte am Dienstagnachmittag ein 20-jähriger Tiroler in Terfens. Der junge Lenker war mit seinem Skoda gerade auf der Vomper Landesstraße unterwegs, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stürzte der Wagen, der sich mehrmals überschlug, rund zehn Meter in die Tiefe und landete in einem trockenen Bachbett.

© ZOOM.TIROL

© ZOOM.TIROL

Bei dem Absturz riss der Skoda ein Baumhaus mit, das dort aufgebaut war. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte sich schließlich selbstständig aus dem total beschädigten Wagen befreien. Er musste vom Rettungsdienst ins BKH Schwaz eingeliefert werden. Das schwer beschädigte Auto musste von der örtlichen Feuerwehr zusammen mit einem Abschleppdienst geborgen werden.