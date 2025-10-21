Heftiger Frontal-Crash: Ganze Familie verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzte kam es am Montag gegen 15.30 Uhr im Gemeindegebiet von St. Florian.

Eine 29-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Linz-Land lenkte fuhr gerade auf der Wolfener Landesstraße aus Richtung Linz in die Kreuzung mit einer Landesstraße.

Am Beifahrersitz saß ihre 63-jährige Mutter aus Rumänien, der dreijährige Sohn befand sich hinter ihr in einem Kindersitz. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land seinen Pkw auf der Landesstraße von St. Florian kommend in Richtung Kreuzung.

Unmittelbar bevor 58-Jährige den Kreuzungsbereich erreichte, fuhr die 29-Jährige in die Landstraße ein. Der 58-Jährige dürfte noch kurz versucht haben zu bremsen, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr verhindern, woraufhin sein Auto frontal gegen die Fahrerseite des PKW der 29-jährigen Lenkerin prallte.

Alle im Spital

Das Fahrzeug der 29-Jährigen drehte sich um die eigene Achse und wurde in einen dortigen Graben gestoßen. Die Lenkerin wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Die weiteren Beteiligten konnten selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Die 29-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C10, sowie ihre Angehörigen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Universitätsklinikum Linz gebracht. Der 58-jährige Lenker wurde ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Linz gebracht.