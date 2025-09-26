12-Jährige missbraucht - Deshalb wurde Jugendbande freigesprochen

Nach dem Freispruch von zehn Talahon-Burschen, die in Favoriten eine damals 12-Jährige sexuell genötigt und ihre sexuelle Selbstbestimmung verletzt haben sollen, begründet die Justiz nun, wie es zu dem unfassbaren Urteil gekommen ist.

Wien. Begonnen hat der leider richtungsweisende Prozess damit, dass von Vorhinein die Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs nicht zum Tragen gekommen war. "Das Ermittlungsverfahren hat nicht mit der erforderlichen Sicherheit ergeben, dass den Angeklagten bewusst war, dass das Opfer erst zwölf Jahre alt war", hatte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung erklärt. Ihnen wurde daher zugebilligt, dass sie mit der Betroffenen im Glauben, diese wäre bereits 14, intim wurden. Zudem soll sie - so ein weiteres, das Opfer diskreditierendes Argument - auch älter ausgeschaut haben, als sie zum Zeitpunkt der Geschehnisse war.

Laut Aussendung des Landesgerichts für Strafsachen in Wien hieß es am Ende des Verfahrens am Freitagnachmittag an: "In der umfassenden Urteilsbegründung legt der Senat dar, dass es in den Angaben der Hauptzeugin große Widersprüche gab, insbesondere zwischen den bei der Polizei getätigten Aussagen und jenen im Rahmen der kontradiktorischen Einvernahme vor Gericht. Auch die eingesehenen Chatverläufe verstärkten diesen Eindruck. Eine im Hauptverfahren gehörte Zeugin, die damals engen Kontakt mit dem Mädchen hatte, bestätigte die Schilderungen ebenfalls nicht, vielmehr berichtete sie, dass ihre Freundin zwar von sexuellen Handlungen, aber weder von Gewalt noch von Vorfällen gegen ihren Willen erzählt habe."

Die Staatsanwaltschaft Wien gab keine Erklärung ab. Die zehn Urteile, die von den Angeklagten mit Abklatschen, Victory- und Daumen-hoch-Zeichen publikumswirksam bei Verlassen des Gerichtsgebäudes gefeiert wurden, sind nicht rechtskräftig.