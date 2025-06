14-Jährige beim Tauchen zu Schwimmtrampolin verunglückt

Das Mädchen, das zu einer Freundin auf einem Schwimmtrampolin hinausschwimmen wollte, wurde aus acht Metern Tiefe gerettet und mit dem Rettungs-Heli ins Spital geflogen

Ktn. Eine 14-Jährige aus Wien ist nach einem Badeunfall am Ossiacher See im Bereich Sattendorf in Kärnten reanimiert worden. Das Mädchen war zu einem etwa 20 Meter vom Ufer entfernt gelegenen Schwimmtrampolin unterwegs gewesen und tauchte dabei immer wieder mal kurz unter. Plötzlich fiel ihrer Freundin auf, dass die Wienerin - deren Eltern im Uferbereich auf einer nahe gelegenen Wiese lagen - nicht mehr an die Oberfläche kam und schlug geistesgegenwärtig Alarm.

Zu dem Einsatz kam am späten Samstagnachmittag: Kurz nach 17 Uhr berichteten Zeugen von einem Großaufgebot an Einsatzkräften, die sich am Ossiacher See befanden. Polizei, Wasserrettung und auch ein Hubschrauber sorgten für Beklemmung bei Anrainern und Badegästen. Wenige Minuten später holte die Wasserrettung die vermisste Jugendliche aus acht Metern Tiefe an die Wasseroberfläche, berichtet die Polizei.

Durch die sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde der Kreislauf der verunglückten Jugendlichen stabilisiert. Das Notarztteam des Rettungshubschraubers RK1 flog die Wochenend-Urlauberin in das Klinikum Klagenfurt.