Zwei Tote bei Badeunfällen in Kärnten

Eine 86-jährige Frau ertrank im Flatschacher See, ein Mann starb im Badesee St. Johann im Rosental.

Ktn. Am Sonntagvormittag sind zwei Menschen in Kärntner Seen ertrunken. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Kärnten. In einem Fall konnte eine 86-jährige Frau nur noch tot aus dem Flatschacher See bei Feldkirchen geborgen werden, der zweite tödliche Unfall ereignete sich im Badesee St. Johann im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land). Es handelt sich um einen Mann, dessen Identität noch nicht geklärt sei. Seine Bekleidung wurde am Rand des Badesees aufgefunden.

© FF Kirschentheuer ×

Sofort wurde mittels Booten, einem Polizei-Hubschrauber sowie einer Drohne die Suche nach dem Vermissten gestartet. Mehrere Einsatztaucher von Feuerwehr und Wasserrettung bildeten Suchtrupps, um den Seegrund nach der vermissten Person abzusuchen, wobei er auch rasch gefunden wurde „Doch leider wurde der vermisste Schwimmer nur mehr leblos vom Grund des Sees geborgen“, heißt es von Seiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land.

Ermittlungen zu beiden (Tod-)Fällen laufen.