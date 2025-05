Erstes Badewochenende in OÖ startet mit Warnung

Nach Burghausen-Drama: Kuratorium warnt vor Badeunfällen mit Kindern.

OÖ. Das erste richtige Badewochenende dieses Jahres steht vor der Tür, in Oberösterreich sind bis zu 28 Grad prognostiziert. Bereits jetzt liegt ein Schatten über der Badesaison: Erst vor wenigen Tagen ist ein dreijähriger Bub in Burghausen an der bayerisch-oberösterreichischen Grenze in einem Swimmingpool ertrunken. „Kinder ertrinken lautlos“, warnt Johanna Trauner-Karner vom KFV und besonders bei Kindern unter fünf Jahren würden Eltern oft die Schwimmfähigkeiten überschätzen.

Kinder sollte im Wasser stets in Griffweite beaufsichtigt werden. Besonders riskant wird es bei Gartenfesten oder Familienfeiern: „Viele Erwachsene sind anwesend, aber niemand fühlt sich wirklich verantwortlich“, so Trauner-Karner. Das KFV rät daher, immer eine konkrete Aufsichtsperson zu bestimmen – und diese Aufgabe klar zu kommunizieren.

Die Linz AG hat die Badepreise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Die sieben Kinderfreibäder sind ab 29. Mai, im Juni, Juli und im August bei Schönwetter täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder bis zwölf Jahre planschen gratis.